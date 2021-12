https://cz.sputniknews.com/20211230/stredula-kritizoval-vladu-lide-pry-nic-nedostanou-jako-by-oni-mohli-za-stav-rozpoctu-tvrdi-17038018.html

Středula kritizoval vládu, lidé prý nic nedostanou: Jako by oni mohli za stav rozpočtu, tvrdí

Středula kritizoval vládu, lidé prý nic nedostanou: Jako by oni mohli za stav rozpočtu, tvrdí

Vláda po včerejším jednání rozhodla o navýšení platů pracovníkům sociálních služeb o 700 korun. Zdravotníci si polepší o 6 procent a pedagogičtí pracovníci o... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T16:46+0100

2021-12-30T16:46+0100

2021-12-30T16:46+0100

česko

platy

zvýšení

nespokojenost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/13304156_0:23:1203:700_1920x0_80_0_0_07237e0aff3989a7c927bdeb3ad09a62.jpg

Šéf odborářů Josef Středula se vymezil proti tomuto rozhodnutí a v rozhovoru pro Blesk Zprávy uvedl, že změny nejsou fér.Připomeňme, že bývalá vláda těsně před koncem svého vládnutí rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb budou mít plošně zvýšené platy o 1 400 korun. Platy učitelů se měly zvýšit o tři procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura ale namítl, že takové zvýšení státní rozpočet neutáhne, nakolik je v katastrofálním stavu.„Situace je pro vládu mimořádně složitá. Přesto jsme našli zdroje, abychom ocenili ty, co jsou v první linii boje s covidem, a pedagogy. Vzdělávání totiž bude prioritou vlády,“ uvedl Stanjura.Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula má však za to, že o žádném přidání není řeči.Ministr financí argumentoval tím, že v posledním období došlo k výraznému zvětšení rozdílu mezi veřejnou a soukromou sférou. Zatímco v letech 2013 a 2014 byly platy ve veřejné sféře vyšší o dvě až tři procenta, v současné době je tento rozdíl vyšší o 15 procent. Podle Stanjury tak rozhodnutí vlády lze chápat jako protiinflační krok a snahu rozdíl dorovnat.Zdůraznil, že není etické, že někteří nedostanou vůbec nic.„Hlavně považuji za naprosto neetické, že těm, kteří mají nejméně, tak těm nebude přidáno vůbec nic. Dostanou nulu. Takže jestliže se vojákům přidají nějaké peníze, tak ti, kteří jim ty stroje opravují nebo je zajišťují v chodu, to znamená civilní zaměstnanci armády, tak ti nedostanou vůbec nic. Jako by snad oni byli podle mínění vlády zodpovědní za to, co se děje ve státním rozpočtu,“ dodal Středula.Ministr financí Stanjura avizoval, že co se týče rozpočtu, výsledky za celý letošní rok představí vládě příští týden ve středu. Veřejnost bude informována o hospodaření na další den.Navýšení platůNová vláda Petra Fialy včera projednala navýšení platů ve veřejné sféře a také další možná opatření v souvislosti se zamezením šíření koronaviru. Vláda schválila zvýšení platů vojáků v příštím roce o 700 korun. Pracovníkům v sociálních službách by měly platy vzrůst také o 700 korun. Co se týče zdravotníků, platy se zvýší o 700 korun s platovými tarify určenými pro druhou až sedmou platovou třídu a o šest procent pro osmou až patnáctou platovou třídu. Lékařům se tak platy navýší o 6 procent a učitelům o 2 procenta.Co se týče ústavních činitelů, platy mají být na rok zmrazené. Navrhnout to měl Jurečka. Jednat se má například o zaměstnance finanční správy a také úřady práce. Dále od 17. ledna čeká všechny zaměstnance, včetně těch, kteří dostali posilovací třetí dávku vakcíny, testování dvakrát týdně. Testování bude hrazené.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211229/treti-davka-pro-vsechny-nad-18-let-a-zvyseni-platu-zdravotnikum-ucitelum-i-vojakum-rozhodla-vlada--17029627.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

platy, zvýšení, nespokojenost