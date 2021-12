https://cz.sputniknews.com/20211230/utekl-do-teplych-krajin-slovensky-ministr-zdravotnictvi-ukazal-ze-se-omikronu-neboji--17040714.html

Utekl do teplých krajin. Slovenský ministr zdravotnictví ukázal, že se omikronu nebojí

V časných ranních hodinách byl na letišti v Bratislavě zastižen ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský s manželkou. On s velkým vínovým kufrem, jeho paní s... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Do exotického Ománu se vydali s cestovní kanceláří BUBO, která "zazářila" již během první vlny pandemie. Tehdejší ředitel cestovní kanceláře lákal lidi na cestu videem, ve kterém říkal, že lidé budou umírat, a proto je nutné utéct ze Slovenska.Soukromé letadlo, vyhrazená plážV současné době BUBO na své webové stránce píše:Uvedená cena za tuto destinaci je 3 285 € na osobu.Na zasedání vlády pod palmou?Zasedání slovenské vlády bylo naplánováno na čtvrtek 30. prosince. Od 12 hodin bude probíhat online, což by ministr Lengvarský při troše dobré vůle mohl zvládnout. Stačí, když si vezme notebook a udělá si pohodlí na lehátku pod palmou. Může zavést další restriktivní opatření vůči obyčejným Slovákům, aby zabránil šíření koronaviru, a pak se konečně ponoří do mořských vln.Těšíme se, že se pan ministr po Novém roce vrátí do našich zničených nemocnic krásně opálený.Názor slovenské političky BelousovovéNa cestu do zahraničí slovenského ministra zdravotnictví reagovala slovenská politička Anna Belousovová. Ve svém postu, který doplnila o fotografii z letiště, připomněla aktuální situaci z nemocnic, a také fakt, že lidé, kteří v pracují v nemocnicích rozhodně nemají čas ani peníze na to, aby si jeli odpočinout do Ománu. Také podotkla, že to tedy s omikronem nebude „až tak horké“.Anna Belousovová je slovenská politička a bývalá poslankyně Národní rady Slovenské republiky. Předsedkyní Slovenské národní strany (SNS) byla do roku 2003. Ze strany byla vyloučena v roce 2011, jelikož nebyla přijata její kritika na vedení strany. Poté založila novou politickou stranu Národ a spravedlivost. Jejím manželem byl ruský podnikatel Alexandr Belousov, který zemřel v roce 2004.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

