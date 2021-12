https://cz.sputniknews.com/20211230/zasoby-zluteho-kovu-v-zemi-rostou-cnb-letos-trikrat-navysila-sve-devizove-rezervy-ve-zlate-17036470.html

Zásoby žlutého kovu v zemi rostou. ČNB letos třikrát navýšila své devizové rezervy ve zlatě

Zásoby žlutého kovu v zemi rostou. ČNB letos třikrát navýšila své devizové rezervy ve zlatě

Česká národní banka (ČNB) letos zvýšila své zlaté rezervy na trojnásobek. Naposledy v září, kdy to bylo přes 400 kilogramů žlutého kovu. Během října a... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-30T15:00+0100

2021-12-30T15:00+0100

2021-12-30T15:00+0100

česko

zlato

centrální banka

česká národní banka (čnb)

zlaté rezervy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/676/02/6760200_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_fc4d36ef9675f1ff52e6df6bb12a98ea.jpg

David Marášek, hlavní analytik akciové společnosti Zlato prodávající investiční zlato, sdělil, že podle statistik během letošního roku ČNB pořídila 37 tisíc troyských uncí zlata, což odpovídá 1151 kilogramům. Ke konci listopadu 2021 držela přibližně 10,2 tuny zlata, což je množství, které naposledy měla ve svých sejfech v polovině roku 2015.Bez započtení letošní ztráty ze zlatých rezerv, zejména za vydávání pamětních zlatých mincí, činil čistý zisk České zlaté rezervy 22 tisíc uncí, tedy asi 685 kg zlata. Marášek podle Zlato.cz poznamenává, že centrální banka loni zase začala kupovat žlutý kov do svých devizových rezerv. „Celkem šlo o 59 tisíc troyských uncí pořízených v červnu a v prosinci 2020, tedy zhruba 1835 kilogramů zlata.“Podle výpočtů analytiků společnosti Zlato se Zlatý index, který vyjadřuje poměr mezi sedmdesátitunovou zlatou rezervou při vzniku samostatné České republiky a aktuálním stavem nejcennějšího kovu v devizových rezervách ČNB, v období od září po listopad 2021 držel na úrovni 14,5 procenta. Marášek upozorňuje na to, že za dobu existence Zlatého indexu jeho hodnota nikdy nebyla výš.Světová rada pro zlato (WGC, World Gold Council) sděluje, že loni Česko figurovalo se 7,8 tuny zlata na 78. příčce jejího žebříčku. Aktuálně si země polepšila a s více než deseti tunami je na 73. pozici mezi Kyrgyzstánem (10,5 tuny) a Ghanou (8,7 tuny). Co se týká poměru drženého zlata k celkové výši devizových rezerv, je Česko s 0,3 procenta na chvostě statistiky rady.V trezorech všech světových centrálních bank bylo podle Světové rady pro zlato ke konci třetího čtvrtletí přes 36 tisíc tun žlutého kovu. To je zhruba pětina veškerého zlata, které bylo kdy vytěženo. Spojené státy patří k největším vlastníkům zlata, mají přes 8133 tun, což odpovídá dvěma třetinám jejich celkových devizových rezerv. Podle průzkumu PWC z letošního roku hodlá zhruba každá pátá centrální banka zvýšit své zlaté rezervy v roce 2022.Dříve odbornice vysvětlila, proč je zlato tak drahé.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211105/advokatka-se-zamyslela-nad-zvysenim-sazeb-cnb-nasla-pritom-idealniho-premiera-pro-cesko-16404772.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zlato, centrální banka, česká národní banka (čnb), zlaté rezervy