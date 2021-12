https://cz.sputniknews.com/20211230/ze-by-to-zvedlo-vykonnost-nasi-ekonomiky-tiskovku-vlady-oznacili-za-masakr-17035141.html

„Že by to zvedlo výkonnost naší ekonomiky...“ Tiskovku vlády označili za masakr

„Že by to zvedlo výkonnost naší ekonomiky...“ Tiskovku vlády označili za masakr

Ve středu 29. prosince se konala tisková konference po zasedání vlády premiéra Petra Fialy. Politik Jiří Mašek ostře kritizoval rozhodnutí nové vlády i její... 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Jiří Mašek na svém účtu na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž píše o tom, že vláda „která má o 3 ministry navíc, se stovkou nových míst na Úřadu vlády“ ušetří na platech pracovníků v sociální oblasti, školství a zdravotnictví.Vyjádřil také nespokojenost s přístupem Fialovy vlády k finanční podpoře domácností a podniků v energetické oblasti. „Ty budeme dotovat jen vyvolenému zlomku postižených domácností. Ostatní zchudnou. Zaplatí to střední třída, za kterou se vždy tak brali,“ napsal ve svém příspěvku Mašek. Také poznamenal, že firmám by pomohlo snížené DPH na energie a vyzval vládu, aby se probudila a poskytla pomoc firmám, která „byla přece jen ve volebním programu“.Mnozí uživatelé sociální sítě sdílí Maškovy názory a podporují kritiku nové vlády. Mezi komentáři jsou reakce i poměrně tvrdé.Mimo jiného vláda rozhodla po 1. lednu na rok zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům. „Když jsme zmrazení u ústavních činitelů navrhovali na 5 let, byl to prý populismus a vida, dnes to už populismus není. Takže jen divadélko pro lidi? A ještě počkat na Senát...“ napsal o tomto rozhodnutí Jiří Mašek.Jsou i uživatelé, kteří těmito kroky vlády překvapeni nebyli.Dříve občanská iniciativa Chcípl pes vyzvala Fialovou vládu k okamžitému projednání a přijetí řady návrhů, které by vedly ke svobodě a záchraně společnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

