Zemřel legendární závodník Rallye Dakar Karel Loprais

Legendární závodník Rallye Dakar Karel Loprais, přezdívaný Monsieur Dakar, zemřel. Informoval o tom Deník, kterému zprávu potvrdil syn závodníka Leo Loprais. 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Loprais byl držitelem druhé nejlepší bilance pódiových umístění, se závoděním skončil na Dakaru v roce 2006. Dál se účastnil jako člen doprovodného vozidla. Co se týče kategorie kamionů, tam získal šest prvních míst, více (o jedno) si udržel Rus Vladimir Čagin.Karel Loprais byl kromě toho zvolen českým motoristickým sportovcem století, několikrát získal Zlatý volant ve své kategorii. V roce 2007 obdržel Zlatý volant za celoživotní přínos motoristickému sportu.V květnu 2011 byl jmenován vládním zmocněncem pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Dne 28. října 2017 převzal z rukou českého prezidenta Miloše Zemana české státní vyznamenání, konkrétně medaili za Zásluhy.Nejbližším českým dakarským rekordmanem je jezdec quadů Josef Macháček s pěti prvenstvími, které ale kalí to, že samostatná kategorie quadů byla vypsána a sledována až od roku jeho zatím posledního prvenství – roku 2009, ke kterému přidal po opuštění qaudů v r. 2021 vítězství v lehkých prototypech.Rallye Paříž-Dakar, též Dakarská Rallye a zkráceně pouze Dakar je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Soutěž je organizována A.S.O. – Amaury Sport Organisation. Závodu se mohou zúčastňovat závodníci jak z řad profesionálů, tak i z řad amatérů, kteří běžně tvoří kolem 80 % zúčastněných.Ačkoliv oficiální název zní Rallye, jedná se spíš o vytrvalostní závod v terénu, kde se více používají upravené terénní speciály než klasické soutěžní vozy používané v závodech rallye. Většina měřených úseků je vedena těžkým terénem. Převážně sestávají z průjezdů písečnými dunami, blátem, travnatými pláněmi a skalních úseků. Délka etap se pohybuje od několika desítek kilometrů do stovek kilometrů denně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

