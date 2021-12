https://cz.sputniknews.com/20211230/zmena-v-platnosti-covidovych-certifikatu-devet-mesicu-budou-platit-az-od-1-unora-17039980.html

Změna v platnosti covidových certifikátů. Devět měsíců budou platit až od 1. února

Změna v platnosti covidových certifikátů. Devět měsíců budou platit až od 1. února

Certifikáty o očkování proti covidu-19 budou platit pouze devět měsíců až od 1. února. Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví, to dnes uvedl ČTK. 30.12.2021, Sputnik Česká republika

Ministerstvo původně oznámilo, že změna nastane od ledna. Její platnost od 1. února zavádí pro všechny členské státy Evropské unie nařízení EU. Devět měsíců po dokončení očkování bude nutné provést revakcinaci, ještě není jasné, na jak dlouho bude prodloužena platnost certifikátu. To se bude týkat lidí, kteří byli očkováni před 1. květnem.Zpočátku nebyla doba platnosti certifikátů o vakcinaci omezena. Poté byla platnost administrativně stanovena na čtyři roky, což teď ukazuje aplikace Tečka. Podle dokumentů Evropské komise zatím nebylo stanoveno, o kolik měsíců bude platnost certifikátu prodloužená třetím očkováním, neboť nestačí údaje o jeho efektivitě. V současné době se třetí dávce může většina dospělých podrobit pět měsíců po předchozí vakcinaci.V České republice je proti covidu-19 očkováno asi 64 procent populace, asi třetina z nich podstoupila opakované očkování. Do začátku května dokončilo očkování v Česku asi milion lidí, většina z nich byli senioři, zdravotníci a učitelé. Pokud se revakcinaci nepodrobí do začátku února, vyprší platnost jejich očkovacích certifikátů už na začátku února.Dříve se v Belgii jeden muž chtěl nechat podeváté naočkovat proti covidu-19 a byl zadržen v jednom očkovacím středisku v belgickém Charleroi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

