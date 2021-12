https://cz.sputniknews.com/20211231/co-nas-ceka-v-ceske-politice-v-roce-2022-babis-se-rozhodne-zda-pujde-do-boje-o-hrad-17046934.html

Co nás čeká v české politice v roce 2022. Babiš se rozhodne, zda půjde do boje o Hrad

V roce 2022 v české politice budou probíhat důležité změny, kterým budou předcházet nezbytná rozhodnutí, která se budou týkat prezidentského křesla... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-31T11:53+0100

česko

komunální volby

senátní volby

prezidentské volby

Babiš ovšem stále odmítá komentovat možnosti svého kandidování na prezidentský post. Novinářům stále tvrdí, že buď to rozhodnutí bude záležet na jeho rodinných příslušnících, kteří prý nemají velkou radost z toho, že se Babiš kdysi pustil do aktivního politického dění, anebo také prohlašoval, že třeba začne o kandidování přemýšlet, když občané ČR ho výslovně o to požádají prostřednictvím podpisu petičních archů.Bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna odhadují, že Babiš je stále nejreálnějším kandidátem na vítěze, přitom jeho hlavním soupeřem asi bude armádní generál ve výslužbě a v minulosti předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. Pak dle bookmakerů následují rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a ministr vnitra Vít Rakušan. Druhý jmenovaný, tedy lídr hnutí STAN, kandidaturu na pozici prezidenta už odmítl.Významné politické události roku 2022Další významnou politickou událostí roku 2022 budou senátní a komunální volby na podzim roku 2022. Po nich bude jasné, jestli se do prezidentských voleb odhodlá ponořit i současný šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).Koalice Spolu a PirSTAN v horní komoře převládají, senátoři ANO a ČSSD (dosud vládních stran) mají v Senátu společenský klub, jenž nyní má jen devět členů.Předsednictví v EUJakým problémům bude čelit vláda Petra Fialy v roce 2022? Předvídatelně nejdřív Česko bude vystaveno boji s koronavirovou pandemií, dále také s rostoucí inflací a v neposlední řadě vláda bude muset hledat nějaké řešení situace se stále a nevyhnutelně rostoucími cenami plynu a elektřiny.Není také tajemstvím, že v druhé polovině příštího roku bude Česko předsedat v Evropské unii, což se hodlá využít jako příležitost pro prosazení na unijní půdě vlastních názorů. Dle nového ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely, předsednictví v EU míní využít co nejvýhodněji pro Českou republiku, a to ve vyjednání nejlepších podmínek Green Dealu pro ČR, a také v modernizaci tuzemského obchodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

