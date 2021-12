https://cz.sputniknews.com/20211231/expremier-andrej-babis-neovlivnili-jsme-jedineho-urednika-17050068.html

Expremiér Andrej Babiš: Neovlivnili jsme jediného úředníka

Expremiér Andrej Babiš: Neovlivnili jsme jediného úředníka

Expremiér Andrej Babiš (ANO) zaujímal post premiéra české vlády přesně čtyři roky a jedenáct dnů. V současné době bude česká města objíždět karavanem, ale... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

V úvodu zazněla otázka, jak svůj život v politice celkově Babiš hodnotí, a co o jeho politickém začátku může říct. Uvedl, že vstup do politiky mu zásadně změnil život. Politický život neznal a neuměl ho odhadnout a také uvedl, že nečekal, jaké budou na jeho osobu reakce. Jako podnikatel ví, jak to chodí ve světě byznysu a zhodnotil, že pro politické rozhodnutí musí člověk vynaložit mnohem více energie.Vzhledem k tomu, že byl na postu ministra financí a premiéra, zazněla také otázka, která pozice pro něj byla snazší. Z pozice premiéra měl rád práci v Evropské radě, kdy musel opravdu ukázat svoji práci, úsilí a schopnosti. Klaní se však spíše k pozici ministra.Bývalý premiér zhodnotil úspěchy, kterých dosáhl společně s vládou, ať už se to týká rekonstrukce Národního muzea nebo stavby dálnic. Zdá se, že se mu jako premiérovi dařilo, dotazující tedy směřovala na otázku, jak to, že prohrál volby.„Dobrá otázka. Volby byly referendum o Babišovi, proti hnutí ANO stála obrovská síla, hlavně vybraná média, která proti mně jela kampaň od roku 2016“.Během rozhovoru se dotazující dostala také k cenám energií, kdy současný premiér chce údajně pomáhat jen těm nejohroženějším domácnostem, což Babiš razantně odmítá, jelikož vzrůstající ceny dopadají na všechny.Redaktorka cílila na otázku ohledně poslanecké práce, která se odehrává ve výborech, ale pan Babiš není součástí žádného výboru.Babiš také potvrdil, že jeho kandidatura do sněmovny byla tou poslední. Jako důvod uvedl svůj věk (67 let, pozn. red.). Na to redaktorka navázala otázkou, zda jeho posledním politickým působením bude Pražský hrad. Expremiér na to reagoval vyhýbavou odpovědí.Zároveň Babiš uznal, že v posledních volbách prohrál a že pětikoalice právem vyhrála. Profesionálně tedy předal úřad i všechna ministerstva.Redaktora se však nechtěla vzdát diskuze ohledně kandidatury na prezidenta České republiky, proto se k tématu vrátila a narážela na původ Babiše a členství v KSČ. Zeptala se tedy, zda si bývalý premiér myslí, že by Češi zvolili prezidentem Slováka, který byl v KSČ.„Myslíte Čechoslováka? Ale já jsem posledních třicet let Čech, tak se cítím, mám českou rodinu a byl jsem českým premiérem. Možná mám vlastenectví vyvinuté víc než kdokoliv jiný, třeba někteří čeští europoslanci. Vždy jsem prosazoval české zájmy. Byl jsem sice členem KSČ, ale pouze řadovým, žádným prominentem“.Babiš čelil otázce, že důvod proč šel do politiky byl ten, aby si ochránil svůj majetek. Tomu se však politik postavil čelem a zdůraznil, že nikdy nikoho neovlivnil a nikdy nechtěl po někom něco, co by nebylo v souladu se zákony.V rozhovoru Babiš vyzdvihl francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který je dle jeho názoru vynikající evropský politik. Pochválil jeho projev, moudrost a schopnost mluvit k věci. Macron se také přiklání k jednání o plynu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s čímž souhlasí i Babiš, jelikož plynová krize je problémem hlavně Evropy.K současné vládě premiéra Petra Fialy není Babiš příliš nakloněný. Dle jeho názoru všechno ovládnout lobbisti a zároveň nemá Fiala žádný recept na to, jak zcela vyřešit covid a energetickou krizi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

