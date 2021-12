https://cz.sputniknews.com/20211231/fiala-kroti-bujareho-silvestra-reakce-jasne-potkame-se-radeji-po-tisicich-v-mhd-az-v-pondeli-17048576.html

Fiala krotí bujarého silvestra. Reakce? „Jasně, potkáme se raději po tisících v MHD až v pondělí“

Fiala krotí bujarého silvestra. Reakce? „Jasně, potkáme se raději po tisících v MHD až v pondělí“

Blíží se konec roku 2021 a nástup toho nového 2022. Většina lidí se proto chystá na bujaré silvestrovské oslavy. Nový premiér Petr Fiala však prostřednictvím... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-31T16:59+0100

2021-12-31T16:59+0100

2021-12-31T16:59+0100

česko

oslavy

silvestr

petr fiala

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1124/91/11249152_0:155:1365:923_1920x0_80_0_0_51d360c70c83109a10e71b92624d11c5.jpg

V úvodu svého příspěvku Fiala uvádí, že rozumí tomu, že během silvestrovské noci chtějí všichni slavit, ale varuje před novou variantou omikron.„Nikdo z nás nechce první lednové dny a týdny sledovat, že čísla nakažených opět stoupají a nemocnice se plní vážně nemocnými. Myslete, prosím, na to. Je to na nás všech,“ doplnil Fiala.Uživatelé sociálních sítí se však do premiéra pořádně opřeli, někteří dokonce i s dávkou silvestrovského humoru.Další poukazují na to, že si premiér nějak protiřečí.„Víte co mě překvapilo? Že v metru hlásají, že metro pojede do 2 hodin ráno. To mi přijde jako trochu kontraproduktivní tomu apelu na nás být doma,“ upozorňuje další uživatelka.Další rozhodně vědí, jak by situaci řešili oni.Někteří považují Fialu za idealistu, když věří v odpovědnost Čechů.„Baví mě sledovat tweet p. Fialy, který věří v soudnost českého lidu. Tak mu přeji, ať se nezklame moc brzo,“ píše další uživatel.Někteří už mají toho strašení dost.„Nestrašit, nestrašit a nestrašit. Na to tu přece máme Kubka, Flegra a ,hvězdy’ z MeSES,“ míní Jaroslav Hradil.Další uživatelé upozorňují, že problém vůbec není v silvestrovských oslavách.Aktuální epidemická situaceBěhem čtvrtečního dne v Česku přibylo 5749 potvrzených případů covidu-19, což je o 22 procent méně než před týdnem. V nemocnicích je 3163 pacientů s prokázanou infekcí, zhruba o 950 méně než v předvánoční čtvrtek.V přepočtu na 100 tisíc obyvatel připadá v zemi 308 případů za poslední týden. Jedná se tak o nejnižší hodnotu sedmidenní incidence od konce října.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211229/fiala-ukazal-fotografie-jak-vlada-pracuje-mezi-svatky-velky-dojem-neudelal-17027686.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oslavy, silvestr, petr fiala, omikron