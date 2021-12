https://cz.sputniknews.com/20211231/gazprom-neporusil-smlouvy-v-evrope-tvrdi-madarsky-ministr-zahranici-17044971.html

Gazprom neporušil smlouvy v Evropě, tvrdí maďarský ministr zahraničí

Gazprom neporušil smlouvy v Evropě, tvrdí maďarský ministr zahraničí

„Gazprom byl vždy spolehlivým partnerem Maďarska. (…) Všechny smlouvy, termíny a objemy dodávek byly dodrženy. Pokud vím, nikdo v Evropě si nestěžoval, že by Gazprom porušil své závazky ohledně dodávek plynu,“ řekl v rozhovoru pro RT.Diplomat připustil, že stížnosti evropských politiků byly způsobeny neochotou státního podniku posílat další objemy paliva. Szijjártó zároveň poznamenal, že tato otázka patří do oblasti obchodu, nikoliv politiky.Maďarsko a Gazprom podepsaly v září smlouvy o dodávkách 4,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně po dobu následujících 15 let. Z toho 3,5 miliardy metrů krychlových půjde přes Srbsko (z Tureckého proudu) a jedna miliarda přes Rakousko.Zmiňme, že podle údajů londýnské burzy ICE klesly včera ceny plynu poprvé od 6. prosince pod 1 000 dolarů za tisíc metrů krychlových. Lednové futures v Evropě v poslední obchodní den roku pokračují ve snižování.Ceny plynu v Evropě od dubna a května prudce rostou a na začátku října již překročily hranici 1000 dolarů. Historické maximum 2 190,4 dolarů za tisíc metrů krychlových bylo zaznamenáno 21. prosince. Odborníci to přičítají nízké kapacitě evropských zásobníků zemního plynu, omezením dodávek ze strany hlavních dodavatelů a vysoké poptávce po zkapalněném zemním plynu v Asii.Trh nyní ovlivňuje také počasí a nejistota ohledně certifikace provozovatele plynovodu Nord Stream 2.Spuštění Nord Streamu 2Spuštění plynovodu Nord Stream 2 sníží ceny plynu v Evropě, a to i pro Ukrajinu, prohlásil 29. prosince ruský prezident Vladimir Putin. Dodal, že to ovlivní cenu na trhu, na spotu a pocítí to všechny země a spotřebitelé ruského plynu.Generální ředitel Gazpromu Alexej Miller 29. prosince oznámil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že plynovod Nord Stream 2 je plně připraven k provozu. Podle něj je již druhá část potrubí naplněna palivem.Provozovatel projektu Nord Stream 2 téhož dne oznámil, že byl dokončen proces plnění druhé větve plynovodu Nord Stream 2. Stačí to, aby se v budoucnu mohl začít přepravovat plyn plynovodem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

