Heger místo Fialy, Češi na Donbasu, Tokamak aneb O čem psal Sputnik v roce 2021

Hlavní politickou událostí roku bylo v Česku samozřejmě vítězství opozičních koalicí v parlamentních volbách . Nová vláda hodlá zkorigovat směr zahraniční politiky v souladu s tradicemi Václava Havla. Byla vyhlášena revize vztahů s Ruskem. Co to bude pro Moskvu znamenat? Jenom to, že Česko pro ni zmizí na nějakou dobu z mapy světa, a zastupovat ČR v Rusku bude Slovensko. Tento překvapivý názor vyslovil ruský politolog a bohemista