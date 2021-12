https://cz.sputniknews.com/20211231/jak-ztratit-status-opory-zapadu-aneb-necekany-scenar-pro-varsavu-polsko-upozornili-kvuli-ukrajine-17047210.html

Jak ztratit status „opory Západu“ aneb Nečekaný scénář pro Varšavu. Polsko upozornili kvůli Ukrajině

Jak ztratit status „opory Západu“ aneb Nečekaný scénář pro Varšavu. Polsko upozornili kvůli Ukrajině

Zapojení Ukrajiny do NATO bude mít za následek fakt, že Polsko ztratí status „opory Západu“ ve východní Evropě. Tento názor vyslovil na svém telegramovém... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Dříve tento týden měli ministři zahraničí Polska Zbigniew Rau a USA Antony Blinken telefonickou besedu, v jejímž průběhu posoudili nynější bezpečnostní situaci v Evropě.„Ve Varšavě by měli na to pamatovat. Jinak se ani nenadají, a už bude ministr zahraničí USA telefonovat neustále do Kyjeva, a na nervózní Varšavu se pomalu zapomene. To je zcela reálný scénář,“ napsal v závěru ruský senátor.V roce 2014 se vzdal Kyjev neblokového statusu země, a v roce 2019 schválil parlament novely ústavy, v nichž byla zakotven kurs na zapojení do Evropské unie a NATO. Bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen podotýkal, že pro členství v NATO bude muset Ukrajina odpovídat určitým kritériím, na jejichž dosažení bude potřebovat mnoho času.Jak nejednou zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, rozšiřování NATO na východ a umístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

nato, ukrajina, polsko, varšava