„Je to vlastně sebeobětování.“ Kalousek to schytal za svou reakci na nabídku lukrativní funkce

Petr Štěpánek na svém profilu na Facebooku sdílel příspěvek, v němž popsal nesváry mezi českými politiky, kteří sice obdrželi krásné politické funkce, ale... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Příspěvek Petra Štěpánka nám sděluje, že Miroslav Kalousek (TOP 09) obdržel funkci místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Adam Vojtěch (nestr. za ANO) prý bude vykonávat funkci velvyslance ve Finsku.Miroslav Kalousek to okomentoval větou: „Příteli se těžko říká ne,“ vyjádřil se k události Kalousek výpovědí adresované nejspíš novému ministru zdravotnictví Válkovi.Petr Štěpánek ale Kalouskovu reakci komentuje takto: „Soucítím s ním, muselo to být opravdu přetěžké rozhodování. Mějme pro tu těžkost pochopení. Je to vlastně sebeobětování. Také tu naši politickou zahrádku milujete?“ pokládá dotaz.Tento post vyvolal bouřlivou reakci ze strany sledujících. Většina komentářů je pochopitelně pokryteckého rázu:Každopádně Kalouskova reakce vyvolala vášnivou kritiku jeho přístupu k politice, někteří sledující si servítky nebrali a začali přirovnávat:Další komentátorka oponuje předchozím sledujícím: Další uživatel Facebooku Karel Syrový si klade dotaz, jestli tito dva pánové dopadnou podobně jako jistí politici: „Jestlipak Válek a Kalousek dopadnou jako Nečas, Šnajdr, Tluchoř a Fuksa a budou je tahat deset let po soudech?“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

