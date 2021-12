https://cz.sputniknews.com/20211231/krainova-pristoupila-k-cenzure-to-by-mohla-pro-nekoho-byt-smrtelna-davka-erotiky-argumentuje-17040500.html

Krainová přistoupila k cenzuře: To by mohla pro někoho být smrtelná dávka erotiky, argumentuje

Krainová přistoupila k cenzuře: To by mohla pro někoho být smrtelná dávka erotiky, argumentuje

Česká topmodelka Simona Krainová pokračuje na svém účtu na Instagramu v sérii příspěvků o sexualitě, tentokrát je to však i s cenzurou.

Krainové rozhodně smysl pro humor nechybí, a to i ohledně odvážných témat, které rozdělují společnost. Tentokrát modelka na svém účtu na Instagramu uveřejnila fotografii pana sněhuláka, nebo že by paní sněhulákové? Tento sněhový skvost byl totiž obdařen ze všech stran, a Krainová proto přistoupila k malé cenzuře.Zmiňme, že ohledně cenzury na Instagramu věnovala modelka samostatný příspěvek. „Kde jsou ty doby, kdy Instagramu nehrabalo‼ Nastupuje cenzura jako za totáče a to je tristní…“ napsala dříve Krainová.Sněhulák však měl u uživatelů velký úspěch. To bylo pod příspěvkem vtipných komentářů.„Dneska ho někdo fotil do skupiny na fb, myslím, že byl v turistice v Beskydech? Ale tam byl necenzurovaný,“ směje se jedna z uživatelek.Další si střílejí z cenzury.„Bacha na cenzuru,“ varuje ji další a přidává smajlíky, kteří pláčou smíchem.„No IG hrabe, dokážou zablokovat profil i při polovině holého prsu na foto,“ připojuje se k diskuzi uživatelka ze Slovenska.Někteří uživatelé se nezmohli na slova a reagovali pouze veselými smajlíky. Někteří si však neodpustili možnost okomentovat přednosti paní sněhulákové.„Řádně kozatý sněhulák,“ reaguje sledující.Někteří si nemyslí, že pohoršující je nahota, ale spíš neurčitost pohlaví.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

