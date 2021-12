https://cz.sputniknews.com/20211231/laska-kvete-i-v-zime-slovenska-prezidentka-caputova-se-pochlubila-zamilovanymi-fotkami-17037605.html

Láska kvete i v zimě. Slovenská prezidentka Čaputová se pochlubila zamilovanými fotkami

Láska kvete i v zimě. Slovenská prezidentka Čaputová se pochlubila zamilovanými fotkami

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na svém účtu na Instagramu zveřejnila fotky ze soukromého archivu. Poslední dny roku 2021 tráví ve slovenských Tatrách se... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Čaputová svým příznivcům ukázala, jak tráví čas na konci roku 2021. Se svým přítelem si užívá dovolenou v Tatrách. „Pozdravujeme z Tater. Je tu úžasná zima jako z pohádky,“ napsala Čaputová na sociální síti.První fotka je společné selfie, na dalších dvou jsou zachyceni již z větší dálky, přičemž je vidět i zimní příroda Tater.Někteří nešetřili pochvalnými komentáři. „Moje oblíbená žena. A ještě jaká stylová. Mám vás rád, prezidentko naše. Nejen pro to, jak jste krásná žena,“ uvedl její příznivec.Mnoho lidí pak prezidentce přálo krásnou dovolenou a nezapomněli jí popřát vše nejlepší do nového roku.Partner Čaputové o soukromém životěPartner prezidentky Juraj Rizman odhalil podrobnosti ze soukromého života. Juraj Rizman a Zuzana Čaputová tvoří pár už dva roky. Často se ukazují na veřejnosti a svůj vztah netají. Partner prezidentky byl po jejím boku i během návštěvy papeže Františka na Slovensku, s jejími dcerami a maminkou se zúčastnil i osobního setkání se Svatým otcem. Vyvolený Čaputové podotkl, že papežský protokol se vůbec nezabýval tématem, zda jsou s prezidentkou manželé, nebo jen partneři.Přiblížil, že v rámci prezidentské kanceláře nemá osobního tajemníka a žádné peníze od státu nedostává.Rizman také otevřeně přiznal, že poté, co se stal mužem prezidentky, nejtěžší pro něj byla úplná ztráta soukromí. Partner hlavy slovenského státu rovněž uvedl, jak se řeší otázka se zveřejňováním soukromých fotografií prezidentky na sociálních sítích. Tvrdí, že prezidentská kancelář o tom nerozhoduje, ale samotná Zuzana Čaputová může zakázat zveřejnění fotky, která se jí nelíbí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

