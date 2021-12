https://cz.sputniknews.com/20211231/na-tenhle-rok-bych-radeji-zapomnela-priznala-zagorova-jake-ma-rady-na-zlepseni-pristiho-roku-17045612.html

„Na tenhle rok bych raději zapomněla,“ přiznala Zagorová. Jaké má rady na zlepšení příštího roku?

„Na tenhle rok bych raději zapomněla,“ přiznala Zagorová. Jaké má rady na zlepšení příštího roku?

Pro manžele Hanu Zagorovou a Štefana Margitu letošní rok byl velice těžký. Ze zdravotních důvodů zpěvačka dokonce byla nucena přesunout předem naplánovaný... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-31T19:58+0100

2021-12-31T19:58+0100

2021-12-31T19:58+0100

celebrity

zdraví

dění

hana zagorová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1051/01/10510134_0:0:1710:963_1920x0_80_0_0_5e653388fb42d59e018f6fcd12500771.jpg

Dle CNN Prima News byl odcházející rok pro Zagorovou velice těžký kvůli zdravotním potížím, jejichž výsledkem byly opakované hospitalizace, zpěvačka dokonce byla nucena přesunout předem naplánovaný koncert v pražské Lucerně až na 6. března.Zpěvačka se přiznává, že si neumí představit, jak by veškerou tu situaci zvládla bez svého manžela. Podle ní už aspoň díky jeho snaze to s ní nakonec dopadlo dobře. Pevně věří, že to bude lepší, jelikož, jak se sama přiznala, zná recept pravého vánočního a novoročního kouzla:Její manžel, operní pěvec Štefan Margita, ovšem nebude hledat na obloze žádnou hvězdu. Jak se sám přiznává, už si svoji nejjasněji zářivou hvězdu a svoje štěstí našel a do konce života nikoho jiného nepotřebuje.Hana ZagorováHana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým pěvkyním. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen.Kromě toho se Zagorová věnuje i literární tvorbě, píše scénáře a písňové texty.Co se týče jejího osobního života, narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu, se kterým žije až dosud.S Hanou Zagorovou se dokonce pojí jedna zajímavost, a sice – je s ní spojen hovorový termín „nedělej Zagorku“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/krevni-transfuze-dvakrat-tydne-legendarni-zagorova-musi-jit-ve-stopach-slavika-co-s-koncerty-16379820.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, dění, hana zagorová