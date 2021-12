https://cz.sputniknews.com/20211231/nemohou-si-dat-kavu-byl-zjisten-necekany-symptom-omikronu-17039449.html

„Nemohou si dát kávu.“ Byl zjištěn nečekaný symptom omikronu

Výzkumníci z britské společnosti ZOE zjistili, že si lidé nakažení kmenem koronaviru omikron často stěžují na „mlhu v hlavě“. Píše o tom britský bulvár The... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Kmen omikron se rychle šíří po Velké Británii a lékaři si všimli, že se jeho symptomy trochu liší od původních symptomů covidu. Jedním z nových symptomů je „nejasné myšlení“. S tímto problémem mají co do činění ti, kteří mají dlouhý průběh covidu-19.Nový kmen koronaviru obsahuje více než 30 mutací, vědci se obávají, že to zvyšuje jeho nakažlivost a odolnost vůči vakcínám.V prosinci byly na světě zaregistrovány první případy smrti pacientů s kmenem omikron. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) nová varianta viru byla zjištěna ve více než stech zemích.Nakažení omikronem pociťují slabost a bolesti hlavy častěji než nemocní variantou delta. Nový kmen přitom nezpůsobuje často ztrátu čichu a změnu chuti.Minulý týden americký prezident Joe Biden prohlásil, že kmen koronaviru omikron se stal dominujícím v USA.Vyzval občany země k očkování a prohlásil, že bez vakcinace se mohou ocitnout v nemocnici nebo dokonce zemřít na koronavirus. „Po třetí dodatečné dávce bude vaše znepokojení mnohem menší,“ podotkl Biden.Kmen koronaviru omikron se dostal dokonce i do Bílého domu, řekl Biden.„Omikron se předává velmi snadno, a proto vidíme, že koronavirem onemocní i plně naočkovaní lidé,“ řekl Biden v řeči k národu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

