Podle expertů má Kate Middletonová „seismický vliv" na módu. Co patří k jejím nejlepším outfitům?

Podle expertů má Kate Middletonová „seismický vliv“ na módu. Co patří k jejím nejlepším outfitům?

31.12.2021

Výrazná členka královské rodiny se začala aktivně objevovat na veřejnosti hned poté, co byla v Británii zrušena protikoronavirová opatření. Fanoušci vévodkyně se nemohli dočkat, a proto s napětím očekávali každé její vystoupení na veřejnosti. Outfity manželky prince Williama měly vždy obrovský ohlas, a proto fanoušci po celém světě, začali hledat „šaty jako má Kate“. To v obrovské míře ovlivnilo módní průmysl. Experti se shodují, že se jedná o jednu z nejlepších módních sezón Kate.Za nejefektivnější outfit Kate experti považují její šaty z premiéry filmu o Jamesu Bondovi Není čas zemřít. Kate vsadila na luxusní zlaté šaty od Jenny Peckham, ve kterých zazářila a stala se hvězdou červeného koberce. Celý obraz byl vyšperkován zlatými náušnicemi Onitaa a prstenem z citrínu.Další nezapomenutelný obraz Kate se objevil na Instagramu na počest 10. výročí svatby s princem Williamem, kde se Kate objevila v šatech v bohémském stylu s květinovým potiskem. Vyhledávání těchto šatů vyrostlo o 146 procent v porovnání s údaji průměrného vyhledávání outfitů vévodkyně.Třetí nejpopulárnější obraz pochází z března, kdy manželé navštívili školu ve východním Londýně, aby poblahopřáli žákům a učitelům k obnově výuky.Vévodkyně měla na sobě pastelově růžovou blůzku s kabátem Boden sladěný s černými kalhotami a klasickými lodičkami.„Od té doby, co se Kate stala součástí královské rodiny před více než deseti lety, prokázala mimořádnou schopnost používat své oblečení k učinění prohlášení a chválení věcí a událostí. Studie odhaluje seismický vliv, který má Kate na módní průmysl,“ uvádí Express slova představitelů Design Bundles.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

