„Přítel čínského lidu.“ Podle sinologa má Zemanova podpora her v Pekingu velký význam

V příštím roce nás kromě jiného čekají olympijské hry v Pekingu. Některé země se však rozhodly, že této události vyhlásí diplomatický bojkot. Prezident Miloš... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Ředitel projektu Sinopsis Martin Hála vysvětlil, že velvyslancovo vyjádření bylo objeveno v rámci pravidelného monitoringu čínského tisku. Tomšík prý v rozhovoru pro deník Beijing Daily, který má celostátní dosah, výslovně about uvedl, že se jedná o osobní podporu prezidenta.Uvádí se, že účelem podobných vyjádření a zpráv je ukázat čínskému obyvatelstvu, že většinovým názorem v zahraničí je podpora olympijských her, nikoli jejich bojkot.Jak poznamnává iRozhlas, k diplomatickému bojkotu přispělo i dění kolem tenistky Pcheng Šuaj. Ta obvinila stranického představitele ze sexuálního napadení. Na několik dní následně zmizela, ale před Vánoci přišla s vysvětlením, že šlo o nedorozumění a k žádnému napadení vůbec nedošlo.Podle sinologa čínské vedení obvinění vnímá jako útok proti sobě. Hála míní, že poslední vyjádření tenistky se řadí k dalším „zjevně vynuceným přiznáním“. Dodává, že je vysoce nepravděpodobné, že by případ mohl být nezávisle prošetřen.V neposlední řadě byl zmíněn i koronavirus. „Čínská lidová republika má odlišnou strategii v boji proti koronaviru. Spoléhá na politiku nulového covidu. To znamená, že kdekoliv se někde vyskytne nákaza, následuje velmi tvrdý lockdown – dnes je to třeba jedenáctimilionové město Si-an na základě padesátky případů nákazy,“ dodal.Řada západních zemí obviňuje Čínu z porušování lidských práv, a proto se rozhodla k diplomatickému bojkotu her. Znamená to, že na ně nevyšlou své diplomatické představitele. Odhodlaly se k tomu USA, Británie, Kanada, Austrálie a Japonsko. Čína to označila za „politické pozérství”.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

