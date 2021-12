https://cz.sputniknews.com/20211231/putin-rusko-tvrde-hajilo-sve-zajmy-v-oblasti-bezpecnosti-17049502.html

Putin: Rusko tvrdě hájilo své zájmy v oblasti bezpečnosti

Ruský prezident Vladimir Putin během svého novoročního projevu k národu uvedl, že Ruská federace tvrdě a důsledně hájila zájmy země a občanů v oblasti... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Vladimir Putin dále uvedl, že Rusko se setkalo s výzvami, ale Rusové se naučili jim čelit.„Vážení občané Ruska, drazí přátelé! Končí rok 2021, už velmi brzy nás čas přenese do budoucna. Ano, to se děje každý den, minutu i sekundu, ale tento neustálý chod času zřetelně slyšíme, když přichází nový rok, čekáme na něj, jak na důležitou životní hranici,“ řekl Putin.„Všechny nás teď spojují naděje na nadcházející dobré změny, ale my rozumíme tomu, že je nelze vyříznout, oddělit od událostí odcházejícího roku,“ dodal Putin.Dodal, že Rusko se setkalo s kolosálními výzvami.Nejdůležitějším přáním prezidenta na rok 2022 bylo pevné zdraví, které bude doprovázeno úspěchy v dalších oblastech, jako je škola i osobní život.Zmiňme, že jako první si projev prezidenta vyslechli na Kamčatce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

