Slovenský premiér zhodnotil rok 2021. Označil ho za jeden z nejtěžších od listopadu 1989

V rozhovoru pro TASR zhodnotil slovenský premiér Eduard Heger letošní rok. Ten byl podle něj jeden z nejtěžších let od listopadu 1989. Minusem je pro Hegera... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Za negativum považuje i spory v koalici. Avšak na druhé straně je pro něj pozitivem, že koaliční strany spolu dokážou diskutovat a není to o tom, kdo kolik ukradne.Dále je rád, že koalice byla letos schopna připravit reformy, o kterých se už buď jednalo, nebo se o nich teprve jednat bude.Shrnutí od prezidentkyKromě Hegera rok 2021 shrnula i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Rok 2021 byl podle ní náročný. Byl poznamenán další vlnou pandemie, politickou krizí a rostoucí nedůvěrou ve společnosti.Čaputová ve svém shrnutí promluvila o roce bolesti, napětí, ale zároveň doufá v prohloubení vnitřních světů. Poznamenala také, že snad to byl rok, po kterém bude následovat už jen lepší situace.Z mezilidských vztahů se podle prezidentky navíc vytrácí respekt, což dospělo až k fyzickým útokům na zdravotníky. V politické komunikaci zase spatřuje hlavně napadání oponentů. Podle ní se v takové atmosféře musí těžko žít každému, a to bez ohledu na to, na které straně sporů momentálně stojí. Co ji zvláště mrzí, je, když někdo cíleně zneužívá strach lidí například z očkování pro své politické cíle a oslabuje tím schopnost společnosti čelit pandemii.Za zmínku stojí i to, že letošní výměna vlády, kterou po Igoru Matovičovi převzal Eduard Heger (oba OĽANO), byla podle prezidentky v danou chvíli jediným možným řešením politické krize, v níž se Slovensko ocitlo. Poukázala na to, že demisi podalo šest ministrů, koaliční partneři trvali na výměně premiéra a parlament nebyl usnášeníschopný.Prezidentka dodala, že je nutné ukončit spory a věnovat se řešení pandemie a jejích dopadů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

