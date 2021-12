https://cz.sputniknews.com/20211231/trpi-socialnim-autismem-ministr-financi-sr-matovic-si-kopl-do-sefa-tamniho-resortu-zdravotnictvi-17045222.html

„Trpí sociálním autismem.“ Ministr financí SR Matovič si kopl do šéfa tamního resortu zdravotnictví

„Trpí sociálním autismem." Ministr financí SR Matovič si kopl do šéfa tamního resortu zdravotnictví

Slovenský ministr financí Igor Matovič zkritizoval tamního ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského za dovolenou v Ománu v aktuální pandemické situaci. 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Přirovnal to k ministru hospodářství Richardu Sulíkovi, který před rokem místo jednání vlády upřednostnil dovolenou v Dubaji.Žádný lékař ani zdravotní sestra se podle ministra financí v tomto období neumí dostat na dovolenou, aniž by jim to nadřízený speciálně dovolil.„Každý má nárok na dovolenou, ale pokud prohráváme s Dánskem v rychlosti očkování třetí dávkou jedna k pěti, tak jako ministr zdravotnictví bych se styděl teď ukazovat se někde na pláži a tvářit se, že všechno je v pořádku,“ prohlásil Matovič. Jak dodal, ministr zdravotnictví se nezúčastnil čtvrtečního online jednání vlády, zastupoval ho státní tajemník.Zmiňme, že včera v časných ranních hodinách byl na letišti v Bratislavě zastižen ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský s manželkou. On s velkým vínovým kufrem, jeho paní s příručním tmavým kufrem čekali na odbavení v letištní hale.Matovič však není jediný, který Lengvarského podrobil kritice. Na cestu do zahraničí slovenského ministra zdravotnictví reagovala i slovenská politička Anna Belousovová. Ve svém postu, který doplnila o fotografii z letiště, připomněla aktuální situaci z nemocnic, a také fakt, že lidé, kteří pracují v nemocnicích rozhodně nemají čas ani peníze na to, aby si jeli odpočinout do Ománu. Také podotkla, že to tedy s omikronem nebude „až tak horké“.Komplikovaná situaceOčekávaná další vlna pandemie onemocnění covid-19 způsobená variantou omikron by mohla podle slovenského ministra financí Igora Matoviče zvýšit výdaje a zároveň snížit příjmy státního rozpočtu společně možná až o dvě miliardy eur.Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2022 má slovenská vláda vyčleněnou rezervu na negativní vlivy pandemie onemocnění covid-19 ve výši 717 milionů eur.Vyjádřil obavy, že v lednu nebo únoru bude tvrdý lockdown kvůli omikronu. V tom případě 717 milionů eur, které si dali jako rezervu na covid-19, podle něj zdaleka stačit nebude. Vláda bude muset podle ministra v takovém případě nabrat odvahu a přijmout taková opatření, která by vliv další vlny na zdravotnictví i ekonomiku minimalizovala. Jako jednu z možností Matovič připustil i zákaz vycházení pro nejohroženější skupinu, kterou jsou senioři.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

