Zapomněl texty svých písní a musel se znovu učit mluvit. Václav Neckář promluvil o mrtvici

Rok 2002 byl pro zpěváka Václava Neckáře osudovým. Při řízení auta ho zasáhla mozková mrtvice. Své písně zcela zapomněl a neuměl ani mluvit. Neckář se přiznal... 31.12.2021, Sputnik Česká republika

Nešťastnou situaci z auta popsal jeho mladší bratr, který vedle něj seděl.To, že Neckáře postihla mrtvice v danou chvíli nevěděli. Na to přišli až následující den.Po vyšetřeních v nemocnici mu sdělili špatnou zprávu, že prodělal mrtvici. Přesto, že šlo o lehkou mozkovou příhodu, následky byly pro slavného hudebníka velmi vážné.Neckář uvedl, že si nepamatoval naprosto nic. Žádné texty mu v paměti nezůstaly.Vzhledem k tomu, že neuměl vytvořit ani větu, byl svěřen do péče logopedky, která se mu intenzivně věnovala tři čtvrtě roku. Díky ní se postupně naučil skládat věty.Neckář také popsal, že dodnes by nemohl vystupovat bez pomoci techniky a bez bratra. Ten ho zastupuje při proslovech.Václav NeckářNarodil se v roce 1943 v Praze a pochází z umělecké rodiny. Největší slávu zažil v 70. a 80. letech. Se svým bratrem založil hudební vydavatelství Ne a Ne Records. Václav Neckář se proslavil také jako herec. Hrál ve filmech Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti nebo Šíleně smutná princezna. V roce 2002 ho postihla mozková příhoda a učil se znovu mluvit. V roce 2011 vydal se skupinou Umakart úspěšnou vánoční píseň s názvem Půlnoční. V roce 2015 mu prezident Miloš Zeman předal státní vyznamenání Medaili za zásluhy I. stupně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

