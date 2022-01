https://cz.sputniknews.com/20220101/dietolozka-prozradila-nejskodlivejsi-jidlo-ktere-si-muzete-dat-ke-snidani-17038303.html

Dietoložka prozradila nejškodlivější jídlo, které si můžete dát ke snídani

Dietoložka prozradila nejškodlivější jídlo, které si můžete dát ke snídani

Jedním z nejhorších jídel ke snídani jsou sladké vločky. Pravidelná konzumace této potraviny po ránu provokuje procesy stárnutí, varovala dietoložka Courtney... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Hotové vločky obsahují cukr a rafinovanou mouku. Právě to je důvod jejich nepříznivého vlivu a lidský organismus.„Cukr a rafinované sacharidy způsobují silný zánět, čím víc je konzumujete, tím větší šanci máte na zvýšení váhy, chronický zánět a špatné zdraví střev, což dohromady způsobí rychlé stárnutí,“ cituje expertku Eat This, Not That!.Dietoložka poradila nahradit sladké vločky ovesnou kaší bohatou na užitečné látky. Pro větší užitek ji lze doplnit ovocem, bobulemi a lněnými semínky.V říjnu dietolog Michail Ginzburg vyjmenoval potraviny, které napomáhají snižování úrovně cukru v krvi a držet ji následně v mezích normy.Podle názoru lékaře je důležité hlavně jíst ryby. Ty obsahují kyseliny omega 3. Tyto kyseliny stimulují vytváření adiponektinu, který je odpovědný za citlivost buněk k inzulínu.Expert podtrhl, že je nezbytné co nejméně jíst potraviny, které mají vysoký glykemický index.„K potravinám s vysokým glykemickým indexem se vztahují: bílý chléb, brambory, bílá rýže. Je potřeba si oblíbit potraviny obsahující komplexní sacharidy. Například tmavý chléb, pohanku, zeleninu,“ uvedl lékař pro portál Narodnye novosti.Kromě toho Ginzburg poradil, aby lidé nejedli hodně a dělali mezi jednotlivými příjmy potravy nevelké pauzy.„Je lepší jíst malé porce, ale pravidelně. A dávat přednost rybám, a ne masu, používat olivový olej. A na svačiny jíst muesli s kefírem,“ řekl lékař.Aby byl efekt ještě lepší, podle názoru experta, stojí do jídelníčku zapojit více ovoce a zeleniny, přičemž ovoce je třeba jíst s mírou.Potraviny z bílého pečiva obsahují jednoduché sacharidy, proto by podle slov dietologa bylo vhodné jejich pojídání omezit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

