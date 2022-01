https://cz.sputniknews.com/20220101/fialuv-novorocni-projev-neprinesl-dobre-zpravy-mysli-si-ze-rok-2022-bude-nejtezsi-vhistorii-zeme-17060726.html

Fialův novoroční projev nepřinesl dobré zprávy: Myslí si, že rok 2022 bude nejtěžší v historii země

Fialův novoroční projev nepřinesl dobré zprávy: Myslí si, že rok 2022 bude nejtěžší v historii země

Český premiér Petr Fiala poprvé vystoupil se svým novoročním projevem. Kdo by však čekal zprávy zalité sluncem, mýlil by se. Nový šéf vlády si totiž myslí, že... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Svá slova Fiala v projevu vysvětlil tak, že Česko bude v letošním roce bojovat nejen s pandemií koronaviru, ale také s inflací a s růstem cen energií.A pokračoval dál. Zmínil jak problémy zvenčí, tak problémy způsobené naší vinou.Pokud jde o již zmiňovaná tři největší nebezpečí (covid-19, inflace, růst cen energií), dle Fialy potrvá dlouho, než se tyto problémy vyřeší. Vyhlídky sice nejsou nejlepší, ale šéf vlády doufá, že by se první pozitivní výsledky mohly objevit ještě před koncem roku.Premiér se dotkl také situace, za níž nová vláda převzala moc. Promluvil tak například o schodku rozpočtu. Řeč přišla ale i na předsednictví ČR v Evropské unie. V něm vidí Fiala příležitost prosadit to, co Česko životně potřebuje, a myslí si, že země bude více vidět a slyšet.Připomeňme, že s proslovem nevystoupil jenom Fiala, ale také další státníci. Národu řekl v sobotu odpoledne několik slov také šéf Senátu Miloš Vystrčil, který označil za klíčové, aby země zvládla boj s koronavirem.I čeští prezidenti tradičně vystupovali s projevy na Nový rok, ale stávající hlava státu tuto zvyklost změnila a své vystoupení přesunula na druhý vánoční svátek.Sledujte náš kanálna chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

