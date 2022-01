„Havel se musí v hrobě obracet.“ Bobošíková zhodnotila uplynulý rok

„Je to arogantní a papalášské. Plošné zdražení energií přece nelze dávat na roveň ztrátě práce nebo osiření. To bude takto vláda řešit i zdražování potravin nebo nájmy? Jsem zvědavá, podle jakých kritérií bude vláda vybírat pomocihodné občany. Aby nemuseli třeba zaškrtávat v dotazníku kolonku: S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak,“ rýpla si Bobošíková do vlády Petra Fialy.