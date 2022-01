https://cz.sputniknews.com/20220101/helena-vondrackova-ukazala-jak-vitala-rok-2022-fanousci-byli-nadseni-a-prali-ji-jen-to-nejlepsi-17053865.html

Helena Vondráčková ukázala, jak vítala rok 2022. Fanoušci byli nadšení a přáli jí jen to nejlepší

Zpěvačka Helena Vondráčková ani tentokrát nezapomněla na své fanoušky a připojila se s přáním do nového roku. Natočilo krátké video, v němž mimo jiné... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Vondráčková ani ve svých 74 letech nezahálí a snaží se co nejvíce „rozdat“ svým fanouškům. I na Silvestra se rozhodla, že jim zazpívá a potěšila tak ne jedno posluchačské ucho. Kromě toho se s nimi podělila o milé přání do roku 2022.Konkrétně fanouškům poslala pozdrav ze zkoušky Silvestrovských pecek Leoše Mareše.A vypadá to, že Helena udělala mnohým velkou radost. Ti se navíc připojili k přání a vzkazovali jí jen milá slova.Nebylo to však ani zdaleka vše: „Helenko, vy jste tak úžasný človíček a srdíčko máte na pravém místě, a tak do Nového roku hodně zdravíčka a štěstíčka i lásky.“Spousta obdivovatelů si tak neodpustila ani lichotky.Mnozí zase dokázali i po letech ocenit její pěvecký výkon. Hlas má totiž stále jako zvon. „Jste pořád super zpěvačka, vždy pěkně oblečená, upravená. Přeji, ať vám to pořád dlouho zpívá,“ hlásala jedna reakce.Pár reakcí se dotklo také toho, jak svěle zpěvačka ve svém věku vypadá: „Ta Helena faaaakt zastavila čas, happy 2022!“A řeč mimo jiné přišla také na její vystoupení v České televizi. „Děkuji za vystoupení na ČT1, moc vám to slušelo,“ byli spokojeni lidé.Další komentář pak zahrnoval: „V ČT 1 jste byla ze všech nejlepší – zpěv, pohyb, vizáž. Jste prostě krásná!“Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

