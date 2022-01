https://cz.sputniknews.com/20220101/kim-cong-un-prohlasil-ze-rok-2022-bude-rokem-smrtelneho-boje-17056843.html

Kim Čong-un prohlásil, že rok 2022 bude rokem „smrtelného boje"

Kim Čong-un prohlásil, že rok 2022 bude rokem „smrtelného boje“

Prezident KLDR Kim Čong-un ve svém závěrečném projevu na plenárním zasedání strany na základě výsledků roku nehovořil podrobně o vztazích se Spojenými státy či... 01.01.2022

Čtvrté plenární zasedání Ústředního výboru Korejské strany práce 8. sjezdu se konalo ve dnech 27. až 31. prosince. Podle zprávy Ústředního informačního výboru tam byl projednáván rozpočet země na rok 2022, výsledky práce na rok 2021 a plány na příští rok, agrární otázka, změny ve stanovách KSP a organizační otázka. Na základě výsledků pléna bylo vydáno usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.Poslední dva roky Kim Čong-un nevydával novoroční poselství národu a raději své myšlenky sděloval občanům v projevech po hlavních stranických zasedáních na konci starého nebo na začátku nového roku. Proto na konci roku 2019 Kim Čong-un předsedal čtyřdennímu plenárnímu zasedání strany a v lednu 2020, poprvé od svého nástupu k moci, nepřednesl novoroční poselství. V roce 2021 vystoupil s projevem po lednovém stranickém sjezdu a také nepronesl novoroční projev k národu.Letos Kim Čong-un na plenárním zasedání pronesl projev a přednesl zprávu. Vzhledem k tomu, že jednání KLDR se Spojenými státy a Jižní Koreou o denuklearizaci se dostala do slepé uličky, pozornost byla soustředěna na to, co bude obsahem projevů severokorejského prezidenta a usnesení na základě výsledků pléna. Ve shrnutí projevu Kim Čong-una a výsledcích plenárního zasedání, které zveřejnila Korejská centrální zpravodajská agentura, však nebyla ani zmínka o Spojených státech nebo Jižní Koreji.Hlavní projev „O směrech práce strany a státu v roce 2022“, ve kterém severokorejský vůdce shrnul výsledky roku, hovoří o zemědělství a stavebnictví, upevnění struktury strany a místních orgánů, rozvoji hospodářství, průmyslu, vědy a zdravotnictví, stručně se také zmínil o zdokonalování obranných sil země a důležitosti protiepidemické práce.Kim Čong-un poznamenal, že rok 2021 byl pro zemi „klíčovým“ z hlediska pochopení „subjektivních i objektivních podmínek“, v nichž bude nutné pracovat na realizaci nového pětiletého plánu, přijatého na začátku roku. „Na tomto plenárním zasedání jsme se všichni dotkli odpovědných a těžkých problémů, uvědomili jsme si strategický význam příštího roku, rozsáhlé a důležité práce - ne méně než letos,“ řekl prezident KLDR.Ústřední výbor strany přitom tvrdí, že rok 2021 byl rokem úspěšným, „rokem velkého vítězství“, který otevřel cestu změnám a všestrannému rozvoji socialistického stavitelství „v podmínkách těžkých zkoušek“. Kim Čong-un také ocenil úsilí a statečnost členů strany, dělníků a lidí, kteří umožnili, aby rok 2021 „hrdě zářil“ jako „rok vítězství“, a poslal jim jménem ústředního výboru strany „vřelé pozdravy“.Závěrečná řeč dále nastiňuje „zásadní problémy“ a řadu „taktických směrů“, kterými se v mezikorejských vztazích a v oblasti zahraničních vztahů obecně v reakci na složitou mezinárodně politickou situaci a prostředí ubírat. Tento bod však nebyl podrobně popsán.Stručně je zmíněn i vývoj zbraní. „Vojenská situace na Korejském poloostrově, která se každým dnem stává stále nestabilnější, a změny mezinárodní situace vyžadují, abychom bez sebemenších prodlev postupovali ještě výrazněji, pokud jde o posílení státních obranných schopností,“ řekl Kim Čong-un. Je plánováno upevňování kázně, loajality armády ke straně a také stálou připravenost vojáků a techniky k mobilizaci.Severokorejský prezident ve své zprávě o agrární otázce zdůrazňuje nutnost technické revoluce na vesnicích, hovoří o nutnosti vyslat tam více specialistů z institutů, zvyšovat úroveň školství a lékařských služeb a zařizovat infrastrukturu. Kim Čong-un se ve své zprávě podrobně věnoval směrům zdokonalování zemědělství a prohlásil, že technické, vědecké řešení agrární otázky je klíčem ke strategickému rozvoji KLDR.Na základě myšlenek Kim Čong-una a výsledků třídenních konzultací přijalo plénum usnesení „O důsledném plnění úkolů roku 2022 v pětiletém plánu nastíněném na VIII. sjezdu strany“ a „O důsledném plnění realizace velkého programu boje za vybudování socialistické vesnice našeho (severokorejského - pozn. red.) vzoru“.Na plénu byla také odvolána a dodatečně zvolena řada členů a kandidátů na členy politbyra ÚV strany a ÚV strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

