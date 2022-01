https://cz.sputniknews.com/20220101/krainova-vytahla-zajimave-momentky-z-minulosti-sledujici-nemohou-uverit-vlastim-ocim-17056465.html

Krainová vytáhla zajímavé momentky z minulosti. Sledující nemohou uvěřit vlastím očím

Česká topmodelka Simona Krainová na svém Instagramu zavzpomínala, jak před lety strávila Silvestr. A mnozí její obdivovatelé div nepukli závistí… Blond kráska... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Silvestr se pojí s oslavami konce roku a vítáním toho nového. Na tom není nic zvláštního. Každý jej ale tráví po svém, jak mu to situace dovolí a jak mu to vyhovuje. Krainová jej například před pár lety strávila se světoznámým americkým hercem, Sylvesterem Stallonem, o němž sní ne jedna žena.A jak lidé na toto zjištění reagovali? Různorodě. Mnozí to vzali s humorem.Mnozí přiznávali, že jim při pohledu na fotky došla slova a dodávali, že Simoně závidí.Další psali, že to byl určitě ten „nejkrásnější Silvestr“ a že by si to také nechali líbit.A další dodávaly: „Já bych se k němu taky hned zachumlala. Jaké to bylo?“Někteří nemohli uvěřit, že se na Simonu usmálo takové štěstí. „Simono, tak to jsi zabila… Co ty to ještě v tom tvém archivu máš,“ byli překvapení.Našlo se totiž i pár jedinců, kteří to Simoně očividně nepřáli a dali jí to najevo.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

