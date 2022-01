https://cz.sputniknews.com/20220101/kralovna-alzbeta-ii-se-urazila-kvuli-vanocni-pohlednici-od-meghan-markelove-a-prince-harryho-17049920.html

Královna Alžběta II. se urazila kvůli vánoční pohlednici od Meghan Markelové a prince Harryho

Královně Alžbětě II. se nelíbil americký nadpis na pohlednici, na níž bylo napsáno: Happy Holidays – Veselé svátky, místo tradičního britského nadpisu Merry Christmas – Veselé Vánoce. Kromě toho se královně také nepozdávalo to, jak vypadal Harry a jeho manželka.Na fotografii si také můžete povšimnout, že princ Harry má na ruce africký náramek, který si koupil, když se dozvěděl o smrti své matky princezny Diany. Na fotografii však není ani náznak vzpomínky na dědečka prince Philipa, který zemřel v letošním roce.Chtěl zavraždit královnu!Připomeňme, že nedávno policie zadržela devatenáctiletého ozbrojeného mladíka, který pronikl na území hradu Windsor, kde britská královna Alžběta II. s rodinou slavila Vánoce. Ve zprávě se praví, že mladík pronikl na území, ale nevstoupil do žádné z budov, jelikož u něj při osobní prohlídce byla nalezena kuše. Později byl zadržený svěřen do péče zdravotníků, kteří mají vyšetřit jeho duševní zdraví.List píše, že 24 minut před tím, než policie podezřelého zadržela, dotyčný poslal ze svého účtu přátelům video, na kterém je vidět, jak oblečený do černé mikiny s kapucí a v roušce s kuší v rukou míří do kamery a změněným hlasem říká: „Je mi líto. Omlouvám se za to, co jsem udělal, a za to, co hodlám udělat. Pokusím se zavraždit královnu Alžbětu.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

