Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v rozhovoru pro deník Telegraph vyzval západní země, aby Ukrajině poskytly více vojenské pomoci a zajistily dodávky... 01.01.2022

„Tato opatření by měla být uskutečněna co nejdříve,“ cituje deník starostu. The Telegraph poznamenává, že Kličko začal cvičit se záložníky ozbrojených sil a nedávno se dokonce zúčastnil cvičení v rámci územní obrany Kyjeva. Kličko považuje takový výcvik za nezbytný pro nejvyšší a střední představitele země, která „je téměř osm let ve válce“. Zmiňme, že 1. ledna 2022 na Ukrajině vstoupil v platnost zákon o základech národního odporu. Přijatý dokument předpokládá co nejširší zapojení ukrajinských občanů za účelem zajištění vojenské bezpečnosti země. Kličko je přesvědčen, že Ukrajina „nedokáže bez přátel a spolehlivých partnerů překonat ty těžké problémy, kterým aktuálně čelí“.Rusko odmítá plány vpádu na Ukrajinu, které mu připisuje Západ, ale označuje za překročení „červené čáry“ eventuální integraci sousední země do NATO.V polovině prosince proto zveřejnilo ruské MZV návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO. V jednom z bodů Moskva navrhuje, aby členské země NATO poskytly záruky toho, že aliance nebude postupovat dále východním směrem, mj. na ukrajinské území. Jak nejednou zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, rozšiřování NATO na východ a umístění útočných zbraní na Ukrajině jsou pro Moskvu červené čáry.Jednání se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách se mají konat 10. ledna v Ženevě. Rusko hodlá na jednáních s USA usilovat o poskytnutí pevných záruk bezpečnosti.Média také informovala, že se 12. ledna mají konat konzultace ruské delegace s delegací NATO, další den se má konat schůzka zástupců Moskvy a OBSE.Sledujte náš kanálna chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

