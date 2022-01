https://cz.sputniknews.com/20220101/nemecti-premieri-tohle-nedelaji-kalousek-vysvetlil-proc-nebude-sledovat-fialuv-novorocni-projev-17059600.html

Němečtí premiéři tohle nedělají. Kalousek vysvětlil, proč nebude sledovat Fialův novoroční projev

Dnes ve 20.00 hodin český premiér Petr Fiala pronese svůj první novoroční projev v nové funkci. Zatímco mnozí čeští občané budou sledovat projev předsedy kabinetu ministrů, bývalý poslanec a někdejší šéf KDU-ČSL a TOP 09 Miroslav Kalousek bude trávit večerní čas trochu jinak, o čemž sám bývalý ministr financí informoval na svém twitterovém účtu. Kalousek se totiž netajil tím, že se raději podívá na koncert České filharmonie. Zároveň byl zklamán, že sám Fiala tento koncert nenavštíví.Uživatelé v komentářích připomněli starší tweety bývalého předsedy TOP 09, kde Kalousek také kritizoval členy vlády za to, že nechodí na novoroční koncerty České filharmonie. V té době Kalousek vyjadřoval názor, že by novoroční projevy měl pronášet jenom prezident republiky.Kritice se přitom nevyhnul ani samotný Kalousek. Některým komentujícím se totiž nelíbilo, že se Kalousek pustil do Fialy, k jehož vládě má bývalý poslanec převážně kladný postoj.Vánoční projev ZemanaPrezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství vymezil tři klíčové výzvy, které bude muset řešit Česko a svět v nadcházejícím roce. Tou první je přetrvávající koronavirová krize a s ní spojená otázka povinného očkování. Dále Zeman varoval před následky neúspěchu mise NATO v Afghánistánu a vyslovil přesvědčení, že ČR má odstoupit od Green Dealu.Jak poznamenal Zeman, jedním z hlavních úkolů nové vlády je zvrátit nepříznivý trend zadlužování, tvrdí Miloš Zeman. Dosavadní sliby a kroky vlády namířené na snížení schodku rozpočtu jsou podle prezidenta nedostatečné pro zásadní vyřešení problému zadlužení. Tím krokem, který by mohl výrazně přispět ke snížení deficitu, je zrušení daňových výjimek. Toto rozhodnutí by umožnilo ušetřit až 380 miliard korun, což je právě odhadovaná výše deficitu rozpočtu. Důvodem, proč politici na tento krok doposud nepřistoupili, je vliv lobbistických skupin, které stojí za těmito daňovými výjimkami.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

