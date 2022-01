https://cz.sputniknews.com/20220101/neziskovka-varuje-cesi-maji-nejdrazsi-elektrinu-v-eu-a-muze-za-to-17053591.html

Neziskovka varuje: Češi mají nejdražší elektřinu v EU a může za to…

Neziskovka varuje: Češi mají nejdražší elektřinu v EU a může za to…

Němci letos plánují uzavřít své poslední jaderné elektrárny. Dopad to bude mít ale i na Česko, a to zásadní. Nevládní organizace Konec uhlí – nová energie... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-01T13:08+0100

2022-01-01T13:08+0100

2022-01-01T13:08+0100

svět

německo

jaderná elektrárna

česká republika

elektřina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/17053835_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_53671117487391855665de046362b8eb.jpg

Stalo se. Těsně před koncem loňského roku Německo odstavilo tři jaderné elektrárny. Další tři odstaví Němci do konce roku 2022. To bude znamenat definitivní konec jaderné energetiky u českého západního souseda a v budoucích letech chce německá vláda přejít výhradně na obnovitelné a ekologické energetické zdroje.Jenže německé „Energiewende“ zásadním způsobem ovlivňuje energetiku jak v celé EU, tak i v České republice, a to nejen tím, že kontroverzní Green Deal se od Německa výrazně inspiruje, ale i propojeností přenosových soustav Česka a Německa. Na nástrahy německých plánů upozorňuje nevládní organizace Konec uhlí – nová energie, kterou založil bývalý ministr dopravy Klausovy vlády Vladimír Budinský.Nyní jaderná energetika produkuje v Německu pouze 7 procent elektřiny. Německo má i nejdražší ceny elektřiny. Nicméně v paritě kupní síly jsou podle dat Eurostatu německé ceny na průměru EU. Naopak podle této metodiky nejvyšší ceny elektrické energie mají rumunské a české domácnosti. Přitom nůžky mezi českými a německými domácnostmi se postupně rozevírají.V Česku zhruba 37 procent elektřiny vyrábějí jaderné elektrárny a uhelné zdroje zajišťují 47 % vyráběné elektřiny. Česko je nadále významný vývozce elektřiny do okolních států. V rámci Green Dealu Evropská komise ustoupila tlaku Francie, Česka a několika dalších zemí a označí jadernou energetiku za zelenou. Jádro i zemní plyn jsou podle komise technologie, které umožňují přechod k bezemisní výrobě energií. Přiznání tohoto statusu by mělo zlevnit investice do budování těchto zdrojů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211228/handelsblatt-v-srn-se-ocekavaji-vypadky-elektriny-bez-plynovodu-nord-stream-2-17013761.html

německo

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, jaderná elektrárna, česká republika, elektřina