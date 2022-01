https://cz.sputniknews.com/20220101/politolog-oznacil-zreknuti-se-jaderne-energie-v-nemecku-za-chybu-a-vysvetlil-proc-17046832.html

Politolog označil zřeknutí se jaderné energie v Německu za chybu a vysvětlil proč

Oddanost myšlenkám zelené revoluce a zřeknutí se jaderné energie může být pro německou ekonomiku osudové, soudí politolog Alexander Rahr. O tom, proč... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

„Myslím si, že to je velká chyba, která zasadí těžkou ránu německé ekonomice. Není možno takto, fakticky v průběhu několika let, lámat přes koleno německý průmysl, na němž se zakládala veškerá poválečná síla Německa,“ řekl.Rahr zdůraznil, že v Německu má velkou váhu strana Zelených založená po katastrofě v Černobylu. Němci se velmi bojí atomových elektráren a chtějí je zavřít, protože si myslí, že dříve nebo později může dojít ke katastrofě podobné Fukušimě nebo Černobylu. Rozhodně vystupují pro likvidaci celého atomového průmyslu a propagují zelenou revoluci. Revoluce však jen zřídkakdy měly pokrokové výsledky.„A také zelená revoluce nepřivede k ničemu dobrému. Je třeba postupovat evoluční cestou, využívat starých energetických zdrojů a tradiční energie, a přecházet pomalu k obnovitelným zdrojům,“ je přesvědčen politolog.Připomenul, že ještě za vlády bývalé kancléřky Angely Merkelové před 10 lety, po katastrofě v japonské Fukušimě, se rozhodlo Německo vzdát se atomového průmyslu. Do roku 2022 budou odpojeny poslední atomové reaktory v Německu. Ten problém spočívá ale v tom, že Německo prožívá nyní energetickou krizi. SRN stejně jako celá Evropa potřebuje dodatečné zdroje energie.„Německo se vzdalo uhlí, Německo se vzdává atomové energie, Německo se vzdá v budoucnu ropy a plynu. A proto vzniká otázka, jestli budou všechny obnovitelné zdroje: vítr, slunce a vodík, stačit Německu k tomu, aby zásobovaly velkou a mohutnou ekonomiku země elektřinou,“ podotýká Rahr.Podle jeho slov vzdát se atomového průmyslu za nynější situace je omyl, protože nejde jen o čistý energetický nosič, jehož využívají mnohé země, ale také o zdroj, mj. i hospodářský, který Německo potřebuje.Připomeňme, že Německo ukončuje provoz jaderných elektráren Brokdorf ve Šlesvicku-Holštýnsku, Grohnde v Dolním Sasku a Gundremmingen C v Bavorsku. Tři další zbývající jaderné elektrárny země odstaví do konce roku 2022. Tímto krokem Německo definitivně zastaví výrobu energie z jádra. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

