https://cz.sputniknews.com/20220101/proc-britove-zazivaji-katastroficky-pokles-zivotni-urovne-analytici-uvedli-tri-hlavni-duvody-17057470.html

Proč Britové zažívají katastrofický pokles životní úrovně? Analytici uvedli tři hlavní důvody

Proč Britové zažívají katastrofický pokles životní úrovně? Analytici uvedli tři hlavní důvody

Britské domácnosti se v poslední době potýkají se značnými výdaji, konstatovali experti nezávislého britského think tanku Resolution Foundation. Podle... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-01T20:47+0100

2022-01-01T20:47+0100

2022-01-01T20:47+0100

svět

velká británie

energetika

krize

příjmy

inflace

daně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/481/22/4812222_0:152:3029:1857_1920x0_80_0_0_652d288c7d58ee52427d6ea508fc407e.jpg

Energetická krize a růst cen energií sužuje spoustu evropských států a výjimkou nejsou ani obyvatelé Albionu, kteří pociťují dopad této krize ve svých peněženkách. Podle odhadu specialistů ceny paliv v zemi stoupnou na 500 liber (zhruba 14 800 korun), přitom kvůli krachu energetických společností se spotřebitelům jejich účty navýší ještě o další stovku liber.Dodatečná daňová zátěž vezme britským občanům 600 liber navíc (zhruba 17 800 korun). Takové náklady zasáhnou především rodiny mající průměrné příjmy, které utratí větší část svých peněz na splacení účtů za elektřinu.Jak podotýkají experti z analytického centra Resolution Foundation, růst mezd zaostává za inflací. Ke konci roku 2022 se průměrné platy zvýší jenom na 0,1 %, zatímco růst spotřebitelských cen v listopadu činil až 5,1 %, v říjnu se přitom ceny zvýšily o 4,2 %. Výkonný ředitel Resolution Foundation Totrsten Bell je přesvědčen, že zdražování zboží a služeb bude pokračovat i nadále, a to na pozadí stagnujících příjmů obyvatelstva. Podle něj bude kupní síla natolik katastrofická, že vláda bude muset zasahovat s tím, aby zabránila další krizi.Ceny energií v ČeskuTěsně před koncem loňského roku Německo odstavilo tři jaderné elektrárny. Další tři Němci odstaví do konce roku 2022. To bude znamenat definitivní konec jaderné energetiky u českého západního souseda a v budoucích letech chce německá vláda přejít výhradně na obnovitelné a ekologické energetické zdroje.Jenže německé „Energiewende“ zásadním způsobem ovlivňuje energetiku jak v celé EU, tak i v České republice, a to nejen tím, že kontroverzní Green Deal se od Německa výrazně inspiruje, ale i propojeností přenosových soustav Česka a Německa. Na nástrahy německých plánů upozorňuje nevládní organizace Konec uhlí – nová energie, kterou založil bývalý ministr dopravy Klausovy vlády Vladimír Budinský.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, energetika, krize, příjmy, inflace, daně