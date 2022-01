https://cz.sputniknews.com/20220101/svet-obletela-specialni-vyrocni-epizoda-harryho-pottera-co-odhalila-17060230.html

Svět obletěla speciální výroční epizoda Harryho Pottera. Co odhalila?

Tento speciál začíná zlatě nasvícenými scénami, ve kterých hvězdy Harryho Pottera za zvuku odbíjení hodin Big Bena dostávají obálky s pozvánkou do Bradavic, zdá se, že toto setkání bude opravdu speciální a důmyslné. Ve skutečnosti však po poutavém intru následuje obsah, který se příliš neliší od doplňujícího materiálu na discích BluRay – herci a režiséři, zapojení do filmu, často sedí ve známých prostorech (jako je Brumbálova kancelář) a celá epizoda je téměř výhradně založena na rozhovorech, které jsou občas proloženy střihy scén z filmů a útržky z natáčení.Připomeňme však, že ani po deseti letech od uvedení posledního filmu z této franšízy sláva Harryho Pottera nijak neutichla. Stále tak zůstává jedním z hlavních pop-kulturních fenoménů 21. století a tento kouzelnický svět i nadále generuje obsah, fanoušky a… peníze. V roce 2022 tak spatří světlo světa již třetí film - Fantastická zvířata, který se odehrává ve stejném světě vymyšleném J. K. Rowling. Dokonce již začaly i práce na seriálu.Přesto Návrat do Bradavic neobsahuje žádný vážný rozhovor o důvodech, proč byl tento filmový cyklus tak oblíbený, ani dialogy o současných kariérách účinkujících herců či analýzu solidních technických úspěchů, které byly zapotřebí k vytvoření toho všeho. Místo toho má ve speciální epizodě své místo výhradně nostalgie – asi 100 minut se na promítacím plátně střídají slova o tom, jak všichni zúčastnění skvěle trávili čas na place a jakou důležitou roli v jejich životech Harry Potter sehrál. Dojem nespravil ani zábavný kvíz moderovaný herečkou Helen Mirrenovou.Rowling a speciál o Harrym PotteroviZmiňme, že speciálu, který je věnován výročí premiéry prvního filmu o Harrym Potterovi, se nakonec zúčastnila i britská spisovatelka a autorka série Joanne Rowlingová.Již dříve HBO Max zveřejnilo oficiální upoutávku na speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, který je věnován výročí vydání prvního filmu. Dříve Sputnik uváděl, že Rowlingová ve speciálu bude chybět vzhledem k jejím poznámkám o transgenderech. Nakonec se ale v záběru objevila i samotná spisovatelka.Sága o Harrym PotteroviSérie skládající se z osmi filmů o Harrym Potterovi byla natočena podle knih Joanne Rowlingové společností Warner Bros. První film, Harry Potter a kámen mudrců, vyšel v kinech 16. listopadu roku 2001. Závěrečný film s názvem Harry Potter a relikvie smrti – 2 byl vydán v roce 2011, poté byly také zveřejněny následující dva filmy Fantastická zvířata a kde je najít, v nichž se vypráví o událostech předcházejících hlavní sáze, tyto dva filmy jsou také natočeny podle knih stejné autorky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

