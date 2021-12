https://cz.sputniknews.com/20220101/v-izraeli-onemocnela-rodicka-soucasne-chripkou-a-covidem-19-17047746.html

V Izraeli onemocněla rodička současně chřipkou a covidem-19

První případ současného onemocnění koronavirem a chřipkou, které dostalo název flurona, byl zaznamenán v Izraeli, oznámil list Yedioth Ahronoth. 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho informací bylo současné nakažení chřipkou a koronavirem zjištěno u rodičky, která nebyla očkována. Cítí se dobře.„Byly u ní diagnostikovány chřipka a koronavirus hned poté, co přijela. Oba testy byly pozitivní, i po naší prověrce,“ řekl vedoucí oddělení gynekologie zdravotního střediska Beilinson profesor Arnon Vizhnitser.Podle informací listu na ministerstvu zdravotnictví tento případ zkoumají. Není vyloučeno, že jsou další případy současné nákazy, které nebyly zatím diagnostikovány.Zmiňme, že v březnu modelka Veronika Kopřivová uvedla, že se covidem-19 nakazila dvakrát. Podruhé se tak však stalo v době, kdy byla již těhotná. Naštěstí však netrpěla vážným průběhem a nemoc relativně rychle odezněla.„Měla jsem covid dvakrát. Jednou v těhotenství, a to mi nic nebylo, jen tři dny bolest těla a únava,“ napsala.Tento týden šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že kmeny delta a omikron mohou vést k mnohonásobnému zvýšení počtu nakažených koronavirem.Sdělil, že kvůli deltě a omikronu roste denně počet případů nákazy covidem-19 a spolu s tím se zvyšuje počet hospitalizací a úmrtí.Šéf WHO zdůraznil, že zvláštní znepokojení vzbuzuje fakt, že kmen omikron je nakažlivější.„Může to způsobit tsunami případů, což značně zvýší tlak na zdravotnictví po celém světě,“ míní Ghebreyesus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

