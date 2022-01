https://cz.sputniknews.com/20220101/ve-francii-bude-platit-povinne-noseni-rousek-pro-deti-od-sesti-let-17056205.html

Ve Francii bude platit povinné nošení roušek pro děti od šesti let

Ve Francii bude platit povinné nošení roušek pro děti od šesti let

Povinnost nošení roušek na řadě veřejných míst ve Francii se bude od 3. ledna vztahovat na děti od šesti do deseti let, podle vyhlášky zveřejněné v oficiálním... 01.01.2022, Sputnik Česká republika

Dříve se tento požadavek vztahoval pouze na osoby starší 11 let. Platí ve veřejné dopravě, stravování, sportovních a církevních institucích.„Věk 11 let se nahrazuje věkem šest let,“ uvádí se v textu vyhlášky, kterou se mění dokument ze dne 1. června 2021.Podotýkáme, že tato vyhláška bude zveřejněna ve věstníku 3. ledna, a poté vstoupí v platnost.Podle zástupce francouzského kabinetu ministrů Gabriela Attala je situace s koronavirem v zemi „kritická“. Ministr zdravotnictví Olivier Veran uvedl, že kmen omikron se brzy stane ve Francii převládajícím.Macron věří, že pandemie skončí v roce 2022Francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil naději, že rok 2022 bude koncem pandemie koronaviru.Zároveň varoval, že nadcházející týdny ve Francii budou těžké kvůli stoupajícímu výskytu covidu-19.Vyzval pět milionů Francouzů, kteří dosud nebyli očkováni proti koronaviru, aby tak učinili.Francie ve středu oznámila 208 000 nových případů onemocnění covidem-19. Podle šéfa tamního ministerstva zdravotnictví Oliviera Verana jde o nový rekord od začátku epidemie v zemi.Francouzské úřady však zatím na svátky neuvalily přísná omezení. Mezi opatření, která oznámila francouzská vláda, jsou: uzavření nočních klubů, zákaz shromažďování více než dvou tisíc lidí v prostorách a více než pěti tisíc lidí na ulici, přechod na práci na dálku 3-4 dny v týdnu v roce těch u společností, u nichž je to možné. Kavárny, bary a restaurace, kulturní instituce nadále fungují.V Paříži přitom policejní prefektura zavedla od 31. prosince povinné nošení roušek na ulicích. Také 1. a 2. ledna se v hlavním městě zavřou ve 02.00 hod bary a další pitné podniky, pití alkoholických nápojů na ulici je zakázáno.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

