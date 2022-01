https://cz.sputniknews.com/20220101/vedci-vyvijeji-vakcinu-s-celozivotni-ucinnosti-proti-covidu-19-17052862.html

Vědci vyvíjejí vakcínu s celoživotní účinností proti covidu-19

Vědci vyvíjejí vakcínu s celoživotní účinností proti covidu-19

Japonská farmaceutická společnost Nobelpharma může v roce 2023 zahájit klinické zkoušky vakcíny proti koronaviru, která by mohla poskytnout doživotní imunitu... 01.01.2022

Na přípravku pracuje skupina vědců z Tokijského institutu lékařských věd pod vedením profesora Michinori Kohary. Základem je vakcína proti neštovicím, vyvinutá v 18. století ve Velké Británii a používaná v Japonsku až do roku 1976. Vědci chtějí zavést S-protein viru SARS-CoV-2 do rekombinantního viru vakcíny proti neštovicím.Při pokusech na myších použili gen vysoce patogenní ptačí chřipky. Výsledky ukázaly, že na konci 20. měsíce měli očkovaní jedinci vysokou hladinu protilátek, byli také schopni přežít po zavlečení viru. Ve stejnou dobu zemřely všechny neočkované myši. Článek uvádí, že 20 měsíců je přibližná průměrná délka života hlodavců.Prototyp vakcíny proti koronaviru, testovaný na makacích jávských, navíc chránil primáty před vznikem zápalu plic a koncentrace viru v jejich plicích byla pod hladinou, která je detekována i sedm dní po infekci.Nyní, přibližně v roce 2023, se chystá společnost Nobelpharma provést první a druhou fázi klinických studií přípravku za účasti 150 až 200 dobrovolníků, včetně těch, kteří prodělali nemoc a byli plně očkováni jinými přípravky. Pro třetí fázi budou nutné další investice.Kromě dlouhodobé imunitní odpovědi je další velkou výhodou nové vakcíny to, že ji lze podle profesora Kohary skladovat v suché podobě dlouhou dobu při pokojové teplotě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

