Velká Británie může mít brzy novou královnu. A není to Kate Middleton. Britové zuří

Velká Británie může mít brzy novou královnu. A není to Kate Middleton. Britové zuří

Camilla Parker-Bowlesová se stala dámou vznešeného podvazkového řádu, nejstaršího a nejčestnějšího z rytířských řádů ve Velké Británii. Podle odborníků je nový... 01.01.2022

Vévodkyně z Cornwallu byla povýšena na Královskou dámu nejvznešenějšího podvazkového řádu, což je vyznamenání udělené samotnou královnou.Vyznamenání je jedním z nejprestižnějších britských rytířských řádů a bylo uděleno 74leté Camille jako uznání za její přínos monarchii a zemi. Ani princezně Dianě se takové pocty nedostalo.Alžběta II. byla ohromena tím, jak její snacha přijala svou veřejnou roli a prokázala oddanost a úctu jako její manžel.Expert na královskou rodinu Robert Hardman, který psal pro Daily Mail, řekl, že oceněni je „silným náznakem“, že Camilla by mohla být jmenována spíše královnou než princeznou manželkou.Připomeňme, že oficiální stanovisko Buckinghamského paláce je, že když manžel vévodkyně z Cornwallu Charles, princ z Walesu, nastoupí na trůn Spojeného království, nebude používat Camilla právní styl královny manželky. Hodlá použít styl „princezny manželky“, i když by její manžel nebyl suverénním princem, ale suverénním králem. Takový název nemá žádný historický precedens; podle anglického obecného práva se manželky králů automaticky stávají královnami.The Guardian v roce 2017 uvedl, že odborníci očekávají, že „fikce skončí, když Alžběta II. zemře“ a Camilla bude královnou. To byl případ všech ostatních žen provdaných za vládnoucí britské krále – s výjimkou královen vládnoucích společně se svými manžely.Hardman také uvádí, že „je to stále více nesourodý titul vzhledem k tomu, že manželka krále je vždy královnou.Podle něj však tato pocta „dává docela jasně najevo, co si současný monarcha myslí“.Komentáře přicházejí poté, co královna během vánočního projevu speciálně kývla Camille, když vzdala emotivní poctu svému zesnulému manželovi princi Philipovi.Lze poznamenat, že v posledních letech se Charles a Camilla stále více zapojují do královských povinností, zatímco Její Veličenstvo předává další povinnosti svému nejstaršímu synovi.Ne všichni Britové jsou ale za Camillu upřímně rádi. Mnozí věří, že vyznamenání by měla dostat Kate Middleton.„Pokud se někdy stane královnou, bude to začátek konce monarchie. Pokud Charles dodrží své slovo, lidi to odradí od královské rodiny. Měli by přeskočit Charleyho a Camillu a jmenovat Willse a Kate, aby viděli, jak se monarchie posouvá vpřed,“ okomentovala zprávu na portálu Express jedna žena.„Takže být cizoložnicí, která ničí manželství, je odměněna. Nikdy nesmíme zapomenout, že Diana by nikdy nezemřela bez Camilliných zásahů. Camilla jako královna nebude nikdy přijata,“ napsal jiný uživatel.„Líbí se mi Camilla, ale nesouhlasím s tímto jmenováním. Nejsem si jistý, zda jsou Charles a Camilla vhodní pro příští monarchii, ale vím, že existuje protokol atd. Catherine a William by vzali královské rodiny do moderní éry,“ poznamenal další muž.Jiní se vévodkyně zastali a považují její odměnu za zaslouženou.„Během svého téměř 17letého manželství s princem Charlesem vévodkyně neudělala chybu a sloužila královně a až přijde čas, stane se z ní dobrá královna,“ okomentoval zprávu jeden uživatel.„Samozřejmě, že bude. Navzdory tomu prohlášení, když se vzali, že bude ‚princezna manželka‘, Charles nikdy neměl v nejmenším úmyslu se toho držet. Nechci ‚královnu Camillu‘ a nejsem její fanoušek, ale jsem pro, protože se vdala do královské rodiny, chovala se stejně jako Sophie a Catherine bezvadně. Snažila se přivítat Harryho manželku do rodiny a vést ji, ale její pomoc byla odmítnuta, protože Harryho žena nikdy neposlouchá rady od lidí, kteří to vědí lépe. Takže gratuluji Camille, protože upřímně řečeno využila to nejlepší z velmi obtížné situace,“ zaznělo.Podvazkový řad byl vytvořen králem Edwardem III. v roce 1348 a je vyznamenáním uděleným panovníkem za vynikající veřejnou službu a úspěch.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

