Aktivisté v nejvyšších patrech soudní moci. Křeček vysvětlil, proč má z nového roku obavy

„Ukazujeme na to, že pravidla sice vypadají neutrálně, ale zasahují různým způsobem do životů mužů a do životů žen. A právě na ženy, které se věnují například pečovatelským profesím nebo péči v rodinném životě, právo nebere zdaleka takový zřetel jako na průměrného, a ještě privilegovaného muže, pro kterého jsou ta pravidla primárně připravována,“ uvedla Šimáčková k „mužskému právu“.