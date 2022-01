Čaputová svou zemi konečně poznala – je plná poddaných. „Sorosova referentka“ Blahu opravdu namíchla

„Měla jste mluvit o tom, jak se připravuje okupace Slovenska americkou armádou – tam můžete ukázat, že vy sama nepřemýšlíte poddansky a nesloužíte USA. A obrannou dohodu s USA nepodepsat!“ řekl Babiš. „Ale ne, to vy nedokážete – vy to s mlaskotem podepíšete. Vy svůj národ zradíte. A opět ukážete, že ne slovenský národ přemýšlí poddansky – to vy sama,“ uvedl.