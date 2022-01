Dara Rolins posunula svůj vztah s Pavlem Nedvědem do další fáze. Velká změna, diví se fanoušci

„Už nějakou dobu přemýšlím, co k těm fotkám napsat. To je moc, to je málo, to zní dětinsky, při každé větě mě napadne nějaká emoce, která definuje nedostatečnou spokojenost. Jasně, nejlepší je se na to vykašlat a napsat to, co člověk cítí. Vztahové záležitosti jsou ale tenký led,“ uvedla.