Fiala nevidí důvody pro zavedení povinného očkování v Česku. Chtěl by se vydat jinou cestou

„Očkování u věkových skupin jde stranou, nesplňuje to kritéria obecné imunity. U profesních skupin je na debatě, zda ho nezavést. Naprostá většina zemí ale nejde cestou povinného očkování. Je to velmi výjimečné a u nás pro to nejsou sociální a legislativní důvody,“ sdělil svůj pohled předseda ODS.