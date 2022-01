„Jako těhotná Lara Croft!“ Budoucí maminka Marešová se ukázala v přiléhavém overalu. Přišly reakce

https://cz.sputniknews.com/20220102/jako-tehotna-lara-croft-budouci-maminka-maresova-se-ukazala-v-prilehavem-overalu-prisly-reakce-17064201.html

Manželka známého moderátora Leoše Mareše, Monika Marešová, roste do krásy. V březnu by měla porodit svého prvního potomka, a tak občas ukáže světu, jak... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

Těhotenství a mateřství jsou považovány za dvě nejkrásnější období ženy. A kdyby každá žena byla v těhotenství v takové formě, v jaké je i Monika, zřejmě by si nikdo nestěžoval. Manželce Leoše Mareše to totiž opravdu neuvěřitelně sekne! A ví to i sám Leoš, jenž se svou láskou, která nosí pod srdcem jeho dítě, moc rád chlubí.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Mnohé ženy se například pozastavovaly nad tím, jak může mít Monika v pokročilém stádiu těhotenství tak skvělou postavu. Kromě roztomilého bříška a větších prsou se totiž zdá, jako by se na její postavě vůbec nic nezměnilo.Další reagovali slovy, že Marešová připomíná spíše „opuchlounit“. Jiní ale našli jiné přirovnání.Nicméně, fanoušci se jednoznačně shodli na tom, že to Monice jako nastávající mamince opravdu neuvěřitelně sluší.A pod příspěvkem samozřejmě nechyběly ani spekulace o tom, zda se Marešovi mohou těšit na holčičku či chlapečka.Mimo jiné lidé dokázali ocenit i to, jaký má Monika stále smysl pro humor. „To bude hooodně veselé dítko,“ myslí si uživatelé.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili,že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

