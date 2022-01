https://cz.sputniknews.com/20220102/kalousek-nevyloucil-svou-kandidaturu-na-prezidenta-s-popsal-jak-by-se-funkce-mela-vykonavat-17069227.html

Kalousek nevyloučil svou kandidaturu na prezidenta s popsal, jak by se funkce měla vykonávat

Kalousek nevyloučil svou kandidaturu na prezidenta s popsal, jak by se funkce měla vykonávat

Bývalý předseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek poskytl serveru Seznam Zprávy rozhovor, ve kterém promluvil o tom, jak by měl prezident vykonávat... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

O návratu bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska do politiky se již dávno spekuluje. Na začátku prosince minulého roku totiž dotyčný uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad.V novém rozhovoru, který Kalousek poskytl Seznam Zprávám, prohlásil, že se rozhodne, zda bude kandidovat na prezidenta, do konce zimy a popsal svou vizi, jak by prezident měl vykonávat svůj úřad.Podle Kalouska by potenciální prezident měl akceptovat, „že on není konkurentem premiéra, že není alternativní vláda“. V případě Babišovy vlády a Zemanova prezidentství tomu tak nebylo, řekl.Exministr financí by si přitom přál takového prezidenta, „který si bude každý den uvědomovat, že on v tom systému není ten nejdůležitější, že je jenom protokolárně první“.Prezident podle Kalouska musí akceptovat – nebo nemusí, ale měl by –, že pánem té každodenní politické agendy je premiér. A prezident s tím premiérem nesoutěží, on ho doplňuje v rámci své agendy, aby ty ústavní instituce dělaly to, co dělat mají.A proto si Kalousek myslí, že by bylo ideální, kdyby svoji běžnou agendu řešil prezident někde jinde než na Hradě.Podle jeho představ by si měl prezident zavolat elity české kultury z oblasti hudby, dramatického umění, výtvarného umění a poradit se s nimi o tom, jak z Hradu udělat centrum živé kultury, kde by se produkce a prezentace živé kultury střetávala s kulturními kořeny českého národa a českých zemí.V souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami Kalousek prohlásil, že by neměly být pokračováním voleb do Poslanecké sněmovny nebo revanší za volby do Poslanecké sněmovnySledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

