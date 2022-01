https://cz.sputniknews.com/20220102/le-penova-pozaduje-odstraneni-vlajky-eu-z-vitezneho-oblouku-17062986.html

Le Penová požaduje odstranění vlajky EU z Vítězného oblouku

Le Penová požaduje odstranění vlajky EU z Vítězného oblouku

Poslankyně francouzského parlamentu, předsedkyně strany Národní sdružení Marine Le Penová se v sobotu odvolala ve Státní radě proti rozhodnutí vlády zaměnit... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-02T11:40+0100

2022-01-02T11:40+0100

2022-01-02T11:45+0100

svět

francie

marine le penová

vlajka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/17063097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_985edbd67651094fff02729d319980d1.jpg

Politička považuje za nepřípustné záměnu národní trikolory vlajkou Evropské unie. „Je to pokus o zneuctění národního symbolu naší země,“ prohlásila. „Jsem pobouřena tím, že francouzská vlajka byla nahrazena vlajkou Evropy pod klenbou Vítězného oblouku nad hrobem Neznámého vojína. Tato provokace uráží ty, kteří bojovali za Francii,“ uvedla ve svém prohlášení.Starostka metropolitního regionu Île-de-France Valérie Pécresseová, která zastupuje pravicově centristickou stranu Republikáni, také vyzvala prezidenta Francie Emmanuela Macrona, aby vrátil národní vlajku na své místo. „Žádám Emmanuela Macrona, aby naše vlajka byla znovu vyvěšena pod Vítězným obloukem vedle evropské. Jsme to dlužni všem vojákům, kteří za ni prolévali krev,“ napsala v sobotu na Twitteru.Toto rozhodnutí rovněž zkritizoval Eric Zemmour, předseda opozičního hnutí Reconquista, který je stejně jako Le Penová a Pécresseová kandidátem na funkci prezidenta Francie v nadcházejících dubnových volbách.Ujištění státního tajemníkaStátní tajemník při francouzském ministerstvu zahraničních věcí Clément Beaune v sobotu ujistil, že „tato iniciativa má symbolickou a dočasnou povahu“ a souvisí se zahájením francouzského předsednictví v EU. Podle jeho slov bude francouzská trikolora navrácena na původní místo v nejbližších dnech.Francie vykonává od 1. ledna povinnosti předsedkyně Evropské unie. Před zahájením předsednictví byla národní vlajka pod Vítězným obloukem nahrazena evropskou. Ze stejného důvodu byla Eiffelova věž a průčelí Elysejského paláce dočasně zabarveny do modra na několik hodin před půlnocí.Politologové připomínají, že národní vlajka má být vyvěšena pod Vítězným obloukem v souvislosti se nejzávažnějšími důvody. Naposledy, když byla Francie předsedkyní EU v roce 2008, byla evropská vlajka také vyvěšena pod klenbou oblouku, avšak ne místo, ale vedle francouzské.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220101/ve-francii-bude-platit-povinne-noseni-rousek-pro-deti-od-sesti-let-17056205.html

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, marine le penová, vlajka