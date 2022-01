https://cz.sputniknews.com/20220102/na-haitskeho-premiera-byl-spachan-pokus-o-atentat-17071348.html

Na haitského premiéra byl spáchán pokus o atentát

Na haitského premiéra byl spáchán pokus o atentát

Na haitského premiéra Ariela Henryho byl spáchán pokus o atentát. Politik naštěstí nebyl zraněn, ale při přestřelce bohužel zahynul minimálně jeden člověk a... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-02T22:19+0100

2022-01-02T22:19+0100

2022-01-02T22:19+0100

svět

atentát

premiér

haiti

pokus o vraždu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1126/24/11262498_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_16c04faad7ed05a3585cb7413d1ad349.jpg

Zatím neznámí pachatelé se pokusili zastřelit Ariela Henryho během ceremoniálu, pořádaného u příležitosti 218. výročí nezávislosti republiky, který se konal ve městě Gonaïves. Uvádí se, že k útoku došlo, když premiér odcházel z kostela, kde se konala bohoslužba. Premiér naštěstí nebyl zraněn, ale při střelbě byl zabit nejméně jeden člověk a několik dalších jich bylo zraněno.Jak však poznamenává televizní stanice, ozbrojené skupiny již dříve varovaly Henryho, že by neměl jezdit do Gonaives. I z tohoto důvodu byla na území konání akce posílena ostraha.Připomeňme, že to není první útok na státního činitele v této zemi. Dne 7. července byl zastřelen haitský prezident Jovenel Moïse. Pachatelé tehdy vnikli do jeho domu a začali střílet. Při incidentu byla zraněna jeho žena. Vražda hlavy státu se odehrála na pozadí protestů a složité politické situace. Bezpečnostní síly zadržely více než 20 podezřelých z vraždy Moïseho.Dne 10. září haitská prokuratura požádala, aby byl Henrymu udělen status obviněného z vraždy prezidenta. Prokurátor Bed-For-Claude požádal, aby bylo dotyčnémuzakázano opustit zemi. Následující den byl premiér předvolán na státní zastupitelství poté, co mobilní operátor potvrdil, že pár hodin po smrti prezidenta dotyčný telefonoval s jedním z údajných atentátníků.Následně Henry podepsal příkaz k odvolání prokurátora z funkce. Do funkce byl jmenován Franz Louis Just.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

haiti

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

atentát, premiér, haiti, pokus o vraždu