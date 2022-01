https://cz.sputniknews.com/20220102/na-obede-fialy-a-zemana-prisla-rec-na-jadro-dle-fialy-je-jaderna-energie-pro-cr-zivotne-dulezita-17067792.html

Na obědě Fialy a Zemana přišla řeč na jádro. Dle Fialy je jaderná energie pro ČR životně důležitá

Na obědě Fialy a Zemana přišla řeč na jádro. Dle Fialy je jaderná energie pro ČR životně důležitá

Nový český premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala dnes se svou ženou Janou zamířil do Lán, kde poobědval s prezidentem Milošem Zemanem a jeho manželskou... 02.01.2022

Ani letos prezident Miloš Zeman neupustil od tradice, kterou zavedl jeho předchůdce Václav Klaus. Tradičně se tak setkal s premiérem Česka a společně se svými polovičkami všichni poobědvali v Lánech.Po obědě se k setkání vyslovil sám Fiala, který jej vnímá jako příjemné.Následně nastínil, jakým směrem se setkání ubíralo a co bylo tématem.Pokud jde o to, na čem si všichni pochutnali, jako předkrm se podávala šunka a hlavním chodem byla svíčková.Prozradil také, že se se Zemanem dohodl, že se budou jednou za měsíc setkávat.Řeč přišla ale samozřejmě i na pracovní témata. Zmínky padly například o českém předsednictví v EU, o nadcházejících prezidentských volbách a možném silném kandidátovi či o zmrazení platů ústavních činitelů.Vděčným tématem byla také zelená politika, respektive Green Deal. Jde o dohodu, která počítá s omezením vlivu Evropy na oteplování planety do roku 2050. Zeman má vůči ní již dlouho výhrady, ale Fiala si myslí, že z ní není možné vystoupit. Dohodu označil za rámec a za cíl, ke kterému jsou nyní přijímána další rozhodnutí.Fiala se v této souvislosti zmínil i o jaderné energii a jejím významu pro Česko. Zmiňme, že ČR společně s některými dalšími státy, v čele s Francií, usiluje o tom, aby jadernou energetiku uznala Evropská unie jako čistý a obnovitelný zdroj energie. Proti tomuto kroku se zatím vymezují Německo i Rakousko. Fiala ale opět na dnešním obědě zdůraznil, že pro Česko je jaderná energie životně důležitá a proto bude jeho vláda hledat spojence.V neposlední řadě se řeč stočila také na jmenovánínového ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, které by mělo proběhnout v pondělí. Nekula nemohl být jmenován spolu s ostatními členy nové Fialovy vlády, na které se domluvili politici pěti stran (ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN), a to kvůli koronaviru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

