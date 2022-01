https://cz.sputniknews.com/20220102/nejen-pro-cr-je-jadro-klicove-ek-chce-zaradit-zemni-plyn-a-jadro-naseznam-zelenych-investic-17069972.html

Nejen pro ČR je jádro klíčové. EK chce zařadit zemní plyn a jádro na seznam zelených investic

Nejen pro ČR je jádro klíčové. EK chce zařadit zemní plyn a jádro na seznam zelených investic

Jádro je poslední dobou velkým tématem v EU. Nyní se ukázalo, že i Evropská komise je pro to, aby jádro a zemní plyn byly za určitých podmínek zařazeny... 02.01.2022

2022-01-02T21:27+0100

2022-01-02T21:27+0100

2022-01-02T21:27+0100

svět

eu

evropská komise

zemní plyn

jádro

Vypadá to, že se ČR může radovat, jelikož Evropská komise je nakloněna jejímu postoji k jaderné energii.Vypadá to tedy, že by Komise mohl dát zelený status těm novým blokům jaderných elektráren, které získají povolení pro stavbu nejpozději v roce 2045. Pro Českou republiku by to znamenalo, že bude moci postavit nové bloky jaderných elektráren Dukovany či Temelín.Uvádí se, že členské státy se mají k návrhu vyjádřit do 12. ledna. Pokud by se proti němu vyslovilo nejméně 20 zemí s nejméně 65 procenty obyvatel EU nebo alespoň 353 europoslanců, pak by byl doslova zameten pod stůl.Některé evropské země již ale daly najevo, že s tím nesouhlasí. Ostře se proti tomu vymezilo například Rakouskoči Německo. Německáministryně životního prostředí Steffi Lemkeová (Zelení) si dokonce myslí, že jde o „absolutně špatné rozhodnutí“.Na její stranu se staví také německý ministr Robert Habeck, který stojí v čele tamního resortu ekonomie a ochrany klimatu. Podle něj návrh Evropské komise „zcela znevažuje pojem udržitelná energie“.Podobný názor sdílí i rakouská ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewesslerová, která dokonce pohrozila Evropské komisi žalobou.Zmiňme přitom, že slovní spojení Nacht-und-Nebel (Noc a mlha) je v němčině nechvalně známév souvislosti s likvidací lidí za nacismu.Dotyčná také argumentovala tím, že nebezpečnost jaderné energie je v minulosti jasně zdokumentována a nevýhody převažují nad výhodami.Toto rozhodnutí nevidí pozitivně ani rakouská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), podle nížoznačení plynu a jádra za zelené technologie povede „k miliardovým investicím do odvětví poškozujících klima“.A proti návrhu EU jsou i jiné ekologické organizace. K věci se vyslovil například mluvčí české pobočky Greenpeace Lukáš Hrábek.(Nejen) pro ČR je jádro klíčovéA jaký je postoj Česka k této tematice? Premiér Petr Fiala se nechal slyšet, že jádro je pro Českou republiku klíčové. Znovu to zopakoval na setkání s prezidentem Milošem Zemanem.Kromě Česka je pro jádro také Francie, která jej silně prosazuje. Výhodou je, že tato země od prvního ledna předsedá na šest měsíců Evropské unii. To ale není vše. Pro návrat k jádru je také šéf italské vládní krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

